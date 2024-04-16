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Тренер Бивола: «Бетербиев жмет 165 кг? Нигде не читал, сколько жмет Мухаммед Али. Все знали, как он бьет»

Давид Хачатрян
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Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0), в интервью «СЭ» признался, что его не интересуют силовые показатели чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0).

«Мы занимаемся не штангой. Мы занимаемся боксом. И при чем тут показатели весов, жима, толчка, рывка? Как их можно перенести на ринг и сопоставить? Вот у нас сейчас здесь находится боксер, он боксирует в 57 кг. Он жмет лежа от 120 кг. Мухаммад Шехов. Он призер России, финалист России, довольно титулованный боксер, давно выступает уже на профессиональном ринге. Он может боксировать, наверное, тогда где-то близко к полутяжелому весу. Но его антропометрические данные говорят о том, что он боксирует сегодня в 57 кг и практически особо не гоняет вес.

Мы уделяем [силовым тренировкам] время, но мы не зацикливаемся на этом, не ориентируемся на это. Конечно, да, идет и силовая подготовка, но она не является какой-то значимой в нашей подготовке. В нашей подготовке значимым является чувство дистанции, скорость, развитие этих качеств, а не силовых. В свое время в советском боксе тренеры, причем возрастные, тогда, когда я еще был молодым тренером, говорили, что бьют не мышцами, а бьют костями. Поэтому, если посмотреть на одних из лучших, возьмите того же Мухаммеда Али. Физические качества его вообще были не особо значимы для него. Шугар Рэй Леонард то же самое или еще один Шугар — Рей [Робинсон]. Их, грубо говоря, физические данные составляли чисто внешне. Они не уделяли внимания тяжелым весам. Но уделялось внимание немножко другому. Я нигде в истории не читал показателей, сколько жал Мухаммед Али, никогда не было об этом разговора. Сколько он мог выжать, какую штангу поднять. Все знали, как он бьет. Он же тоже, между прочим, перешел в тяжелый вес из полутяжелого. Он стал олимпийским чемпионом в полутяжелом весе. И все габариты, все-все у него тогда соответствовало полутяжелому весу. Просто раньше тяжелый вес и полутяжелый вес рядом стояли. И люди, которые весили свыше 81 кг, они уже в супертяжах боксировали. Там уже без ограничения вес. Хоть 150 кг ты весишь, хоть 81-82, ты боксируешь в супертяжелом весе», — сказал Машьянов «СЭ».

Поединок между Бетербиевым и Биволом пройдет 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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