Силлах заявил, что Усик вел в бою с Дюбуа в одну калитку

Бывший претендент на пояс чемпиона мира по версии WBO украинец Исмаил Силлах заявил, что его соотечественник Александр Усик был совершенно прав, когда акцентировал внимание рефери на нелегитимный удар со стороны Даниэля Дюбуа.

«Все знают, что правила были нарушены. Если вы когда-нибудь боксировали, знаете, что удар в пояс — это больно. Это нелегально и Усик правильно сделал, что упал. Помните бой, когда Василий Ломаченко боксировал с Орландо Салидо? Там была куча ударов ниже пояса. Вася терпел, а надо было упасть и показать: «Больно-больно». Удары же запрещенные. На мой взгляд, «копия Джошуа» намного слабее оригинала. Ущерб был полностью в одну калитку. Единственное, Дюбуа — мощный и бьющий пацан. Он мог ударить, когда Усик его поджимал, а так Саня вел в одну калитку», — приводит слова Силлахи MMA.Metaratings.ru.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.