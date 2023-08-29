Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 15:27

Дмитрий Бивол рассказал, когда завершит карьеру

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) считает, что он точно не будет боксировать в 40 лет.

«Никакого бокса в 40 лет. Это 100 процентов. Но если честно, у меня нет в голове конкретной цифры. Я опираюсь на свои ощущения, просто внутри меня есть чувства. Все, что я сейчас хочу — это пояса. Пояса, пояса», — сказал Бивол в интервью Fight Hub TV.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Дмитрий Бивол
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Москве пропала фигуристка сборной России. Ее в последний раз видели у набережной реки
Карраскаль — талантливый Enfant terrible*. Справится ли с ним Личка в «Динамо»?
В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева
Мать пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой рассказала о ее поисках
Члены экипажа танка «Алеша» вернулись домой в Приморье
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев: «В моменте мне казалось, что Усик опасен для Фьюри. Сейчас мне так не кажется»
Новости
RSS RSS
Все новости