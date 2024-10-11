Сигал назвал бой Бетербиева и Бивола демонстрацией силы российского спорта

Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал заявил, что бой между чемпионами мира по боксу Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом показывает силу российского спорта.

«Я слышал про этот бой, — цитирует Сигала ТАСС. — Этот поединок между двумя россиянами на таком уровне показывает силу российского спорта. Весь мир будет наблюдать за таким противостоянием. Не возьмусь сказать, кто в этом бою фаворит».

Бой Бетербиев — Бивол за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Эр-Рияде.