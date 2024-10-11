Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 19:08

Бетербиев заявил, что не сомневается в победе над Биволом

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев не сомневается в своей победе над обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом.

«Сомнений нет. Но уже слишком много разговоров, пора уже выходить на ринг», — приводит слова Бетербиева ТАСС.

Бой между Бетербиевым и Биволом за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Эр-Рияде 12 октября.

На счету 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. В активе 33-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом), ни одного поражения.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Защитник «МЮ» Мазрауи перенес операцию из-за проблем с сердцем
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
К команде Карпина в самый неожиданный момент нагрянул допинг-контроль
Популярное видео
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Заврагин из «Сочи» заменит Серебрякова в СКА?
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
История с вратарями Никитой Серебряковым и Иваном Просветовым
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за четыре чемпионских пояса
Лебедев — о бое Бивола и Бетербиева: «Буду болеть за Дмитрия, рад, что появится еще один абсолютный чемпион из России»
Цзю не видит фаворита в бою между Биволом и Бетербиевым
Цзю назвал равными шансы боксеров Бетербиева и Бивола на победу
Сигал назвал бой Бетербиева и Бивола демонстрацией силы российского спорта
Саламов: «В нашем бою у Бивола был не такой уж сильный удар»
Саламов: «Бетербиев в плане техники и тактики ничем не уступает Биволу»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости