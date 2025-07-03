Фьюри анонсировал трилогию против Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о планах провести трилогию поединков с непобежденным украинским чемпионом Александром Усиком.

В своих соцсетях Фьюри сообщил, что третий бой состоится 18 апреля 2026 года на «Уэмбли».

Ранее украинец дважды побеждал британца по очкам, после чего Фьюри заявил о завершении карьеры. Однако 2 июля саудовский министр развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил, что получил от Тайсона обещание вернуться на ринг.

38-летний украинец является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23. 27-летний британец владеет поясом IBF. На его счету 22 победы и 2 поражения.