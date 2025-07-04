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В США задержали боксера Чавеса-младшего

Алина Савинова
Боксер Хулио Сезар Чавес-младший
Хулио Сезар Чавес-младший.
Фото Getty Images

Служба иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе задержала бывшего чемпиона мира по боксу Хулио Сезара Чавеса-младшего, сообщает Министерство внутренней безопасности США.

Отмечается, что 39-летний мексиканец нелегально находился на территории страны, и его готовят к ускоренной высылке на родину, где в отношении боксера действует ордер на арест в связи с участием в организованной преступности, торговле огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Задержание Чавеса-младшего произвели в среду, 2 июля. В операции было задействовано много агентов службы.

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29 июня Чавес-младший проиграл американскому блогеру Джейку Полу в боксерском поединке в Анахайме (штат Калифорния, США). Всего в его активе 53 победы, одна ничья и семь поражений в профессиональной карьере.

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Бокс
Хулио Сесар Чавес-младший
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