В США задержали боксера Чавеса-младшего

Служба иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе задержала бывшего чемпиона мира по боксу Хулио Сезара Чавеса-младшего, сообщает Министерство внутренней безопасности США.

Отмечается, что 39-летний мексиканец нелегально находился на территории страны, и его готовят к ускоренной высылке на родину, где в отношении боксера действует ордер на арест в связи с участием в организованной преступности, торговле огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Задержание Чавеса-младшего произвели в среду, 2 июля. В операции было задействовано много агентов службы.

29 июня Чавес-младший проиграл американскому блогеру Джейку Полу в боксерском поединке в Анахайме (штат Калифорния, США). Всего в его активе 53 победы, одна ничья и семь поражений в профессиональной карьере.