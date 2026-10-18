Фундора нокаутировал Хадрибея за секунду до конца боя и защитил титул WBC

Американский боксер Себастьян Фундора победил албанца Эрмаля Хадрибея в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Бой прошел в Лас-Вегасе и завершился нокаутом в 12-м раунде. Фундора одержал победу за секунду до финального гонга.

28-летний американец в четвертый раз защитил чемпионский пояс WBC, который завоевал 30 марта 2024 года в поединке с Тимом Цзю, сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

На счету Фундоры теперь 25 побед (17 нокаутом), одно поражение и одна ничья на профессиональном ринге. 32-летний Хадрибей потерпел первое поражение в карьере. Ранее албанец одержал 23 победы, восемь из которых — нокаутом.