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Себастьян Фундора — Эрмаль Хадрибей: результат боя за титул WBC в первом среднем весе 18 октября 2026

Фундора нокаутировал Хадрибея за секунду до конца боя и защитил титул WBC

Руслан Минаев

Американский боксер Себастьян Фундора победил албанца Эрмаля Хадрибея в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Бой прошел в Лас-Вегасе и завершился нокаутом в 12-м раунде. Фундора одержал победу за секунду до финального гонга.

28-летний американец в четвертый раз защитил чемпионский пояс WBC, который завоевал 30 марта 2024 года в поединке с Тимом Цзю, сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

На счету Фундоры теперь 25 побед (17 нокаутом), одно поражение и одна ничья на профессиональном ринге. 32-летний Хадрибей потерпел первое поражение в карьере. Ранее албанец одержал 23 победы, восемь из которых — нокаутом.

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Себастьян Фундора
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