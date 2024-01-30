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Сегодня, 13:31

Линдон Артур дал прогноз на бой Бивола и Бетербиева

Давид Хачатрян
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Претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе Линдон Артур (23-2) считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) — фаворит в противостоянии с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Я всегда думал, что он [Бивол] победит Бетербиева, но я не знаю, достаточно ли сильно он бьет, чтобы Бетербиев от него отошел. Я встречался с ними обоими, с Бетербиевым — в 16-унцовых перчатках. У Бетербиева нет нокаутирующего удара, но каждый его удар делает тебе больно. Бивол — очень хороший боксер, но и Бетербиев тоже. Все думают, что он просто агрессивный боец, но это не так, он очень умен в своих действиях. Он хорошо закрывается, хорошо блокирует и парирует удары. Я с нетерпением жду этого боя», — отметил Артур в интервью BBTV Boxing.

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль заявил, что Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Это спустя несколько минут косвенно подтвердил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Алалших, написав в соцсети X: «Бивол против Бетербиева!»

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Линдон Артур
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