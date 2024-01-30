Шакур Стивенсон объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) заявил, что устал от боксерского бизнеса и отныне будет помогать молодым боксерам.

«Я официально ухожу из бокса. Я буду вечно заниматься в спортзале, совершенствуя свое мастерство и помогая следующему поколению стать великими и преследовать свои мечты, но я не буду заниматься этим слабоумным бизнесом», — написал Стивенсон в соцсети X.

Стивенсон долгое время не мог найти соперника, так как сразу три бойца отказались с ним драться, в числе которых экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3), Айзек Круз (25-2) и Фрэнк Мартин (18-0).