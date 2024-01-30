Тренер Каллума Смита: «Бетербиева будет трудно победить»

Тренер Каллума Смита (29-2) Бадди Макгирт остался под большим впечатлением от выступления чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) с его подопечным.

«Все только и говорят о его силе и ударной мощи, но Артур — очень умный боец. Его будет трудно победить», — сказал Макгирт Pro Boxing Fans.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.