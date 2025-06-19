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19 июня 2025, 19:00

Кремлев о бое Бивол — Бетербиев: «Делаем все, чтобы он состоялся в России»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе по проведению третьего боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

— Мы делаем все, чтобы он состоялся у нас в стране. Для этого есть все основания: и сами спортсмены хотят, и зрители очень ждут. Мы отправили все необходимые документы, сделали официальные предложения и сейчас ждем решения. Конкретных договоренностей пока нет, поэтому суммы не называю, но переговоры продолжаются. Как только будет решение, мы сразу объявим.

— Какой город примет поединок?

— В приоритете — Москва. Но рассматриваем и регионы, например, Екатеринбург активно проявляет интерес. В итоге выбор будет между Москвой и Екатеринбургом, — сказал Кремлев в кулуарах ПМЭФ-2025.

Оба боя между Биволом и Бетербиевым состоялись в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом поединке, который прошел в октябре 2024 года, победу решением судей одержал Бетербиев, во втором, который прошел в феврале 2025 года, — Бивол.

Умар Кремлев.«Руководство МОК давно надо послать куда подальше». Резкое интервью Кремлева

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