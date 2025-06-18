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Агрба и Муньоз сразятся в финале элиминатора WBA на шоу RCC Boxing 5 июля

Сергей Ярошенко

Харитон Агрба и Рубен Муньоз сразятся в финале элиминатора WBA на шоу RCC Boxing.

Турнир пройдет 5 июля в Екатеринбурге.

Рекорд 28-летнего россияна — 15 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения. Он занимает второе место в топ-15 лучших в весе до 63,5 кг по версии WBA, а также владеет титулами IBF Inter-Continental, WBA Continental и поясом чемпиона мира IBA.

На счету Муньоза 17 побед (2 нокаутом) при 2 поражениях. Аргентинец является чемпионом IBF во всей Латинской Америке. Свои предыдущие 5 побед он одержал досрочно.

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Харитон Агрба
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