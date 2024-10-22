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Кадыров присвоил Бетербиеву звание почетного гражданина Чеченской Республики

Алина Савинова
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Рамзан Кадыров и Артур Бетербиев.
Фото Скриншот видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова, Telegram

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что боксеру Артуру Бетербиеву присвоено звание почетного гражданина Чечни.

В ночь на 13 октября Бетербиев решением судей победил соотечественника Дмитрия Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Вечер бокса прошел в спортивном комплексе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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«Без сомнения, победа Артура Бетербиева и завоевание такого высокого титула стали самым настоящим подарком не только для жителей Чеченской Республики, но и для миллионов болельщиков и любителей бокса всего мира. Я с удовольствием присвоил Артуру Бетербиеву звание «Почетный гражданин ЧР». Также мне было приятно передать Артуру ключи от автомобиля. Такой подарок за вклад в развитие бокса ему преподнес Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал Кадыров в Telegram-канале.

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Он добавил, что в республике очень ценят заслуги 39-летнего боксера, который в очередной раз доказал, что упорным трудом и крепкой верой в себя можно достичь больших высот.

Бетербиев остался непобежденным боксером. На его счету 21 победа на профессиональном ринге. Он владеет поясами чемпиона мира по версиям WBC, IBF, WBO, WBA, IBO и The Ring.

Источник: https://t.me/RKadyrov_95/5190
Бокс
Артур Бетербиев
Рамзан Кадыров
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