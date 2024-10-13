Артур остался недоволен собой.

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Артур Бетербиев судейским решением победил другого представителя России Дмитрия Бивола. Собрали слова участников после боя.

Артур Бетербиев

«Бивол считает, что он заслужил победу? Знаете... Он может говорить все, что угодно. Сегодня я не был хорош. Хотел быть более качественным. Я чувствовал себя некомфортно. Жесткий был бой? Бивол тоже чемпион мира. Но я был лучше. Я пытался что-то поменять после начальных раундов, хотел его жестко ударить, но ни разу не смог этого сделать. Он хорошо поработал. Я не знаю, оценил ли он себя сегодня хорошо или плохо, но я не плохой боксер. Я сделал только некоторые части того, к чему готовился, а не всю работу. Я не знаю почему.

Я всегда критикую себя. Даже когда я выигрывал все свои предыдущие бои нокаутом, я всегда жаловался на свои навыки и показанный бокс. Вот почему мне не нравится то, что я сделал. Я всегда хочу сделать лучше. Мне нужно было поспать пару раундов, а потом проснуться. Может быть, дело в травме колена, а, может, во многих вещах. Я не знаю. Не считаю, что я великий. Но я не плохой боксер. Это опыт. Для меня большая честь стать абсолютным чемпионом. Я готов дать ему реванш. Но не ранее чем через полгода. И если власти Саудовской Аравии этого захотят".

Дмитрий Бивол. Фото Getty Images

Дмитрий Бивол

«Ребят, всем спасибо большое за поддержку — я ее ощущаю.Понимаем то, что имеем, и идем дальше — вперед. Сейчас хочу пойти в номер, посидеть и подумать. Взять блокнот и записать планы на ближайшие месяцы. Сейчас бой пересматривать не хочу. Эмоции после того, как Бетербиеву подняли руку? Умиротворение. Надо думать, что дальше. Я не люблю оправданий. Мне будет стыдно, если я попытаюсь объяснить вам, почему я не выиграл этот бой. Не выиграл и все.

По моим ощущениям, большая часть ударов Бетербиева пришлась в блок. Тяжелые — в правую руку. Гематома возникла от всех пропущенных. Они прям сквозь руку проходили аж до пяток. У Артура удары тяжелые, бетонные".

Артем Дзюба, нападающий «Акрона»

«Я, конечно, диванный критик... Но вы что, издеваетесь? Тогда у меня все, господа. Если Бетербиев, то у меня все. До свидания».

Николай Валуев, бывший чемпион мира в тяжелом весе

«Согласен с решением судей. Считаю, все решили последние 2 раунда. 6-8 серий по 3-4 за раунд Диме не хватило. К 10-му раунду Бивол был фаворитом. Но ни тот, ни другой не были явными фаворитами. Очень хотел бы увидеть реванш».

Хамзат Чимаев. Фото Global Look Press

Хамзат Чимаев, боец UFC

«С огромным удовольствием поздравляю нашего брата и абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева. 21 победа, 20 нокаутов — это что-то невероятное. Артур — единственный в истории абсолютный чемпион в этой весовой категории. Он очень долго шел к этому, победил огромное количество тяжелых соперников и трудности, о которых знает только он и узкий круг близких. Артур — пример для нас как в жизни, так и в спорте, который трудолюбием и упорством добился такого исторического результата. Поздравляю тебя, Артур, ты сделал то, чего от тебя ждали».

Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России

«С замиранием сердца смотрела за поединком Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Наши спортсмены показали бокс самого высокого качества, доказав, что являются лучшими в своем деле. Просто фантастическое выступление, за что я очень хочу поблагодарить и поздравить обоих наших спортсменов. Дима Бивол и Артур Бетербиев — гордость российского бокса, это настоящие примеры для подражания. Сегодня руку подняли Артуру, и он стал абсолютным чемпионом мира, с чем я его от всего сердца и поздравляю. Артур — большой молодец! Но сразу после поединка пошли разговоры о проведении реванша, и считаю это вполне актуальным. От еще одного такого противостояния выиграют болельщики бокса. А пока бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола 12 октября в Эр-Рияде должен претендовать на звание лучшего в 2024 году».

Екатерина Бивол, бывшая жена Дмитрия

«Так тебе и надо. Артур, Артур, да! Потому что карма настигла Бивола. Иди к своей Мармаре. Я была права. Знаете, я 16 лет отдала... Господи, на переправе коней не меняют. Нас кинул, вот, блин, карма. Боже, Господи, спасибо! Артур, я тебя поздравляю».