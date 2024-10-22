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Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев не будут проводить реванш

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Реванш между австралийцем Тимом Цзю и чемпионом мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрамом Муртазалиевым не планируется, сообщили в команде Муртазалиева.

20 октября Муртазалиев одержал победу над Цзю техническим нокаутом в третьем раунде.

«Реванш не предусмотрен и не планируется. В первом бою все стало понятно», — приводит ТАСС слова представителя команды российского боксера.

В активе 31-летнего Муртазалиева 23 победы в 23 боях. На счету 29-летнего Цзю 2 поражения подряд при 24 викториях.

Источник: ТАСС
Тим Цзю
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