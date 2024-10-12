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Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев: во сколько начнется и где будут показывать бой онлайн 12 октября

Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против Артура Бетербиева 12 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

12 октября состоится боксерский бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. На кону — чемпионские пояса IBF, WBC и WBO, WBA Super и IBO. Вечер бокса пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боя — после 00.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция боя. В России трансляцию поединка в прямом эфире бесплатно покажут на Первом канале и сайте 1tv.ru. Начало эфира — в 23.30 мск.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, основная информация о бое: когда и где смотреть, кто фаворит и победит

33-летний Бивол (23-0) последний бой провел в июне 2024 года. Дмитрий победил ливийца Малика Зинада досрочно в шестом раунде.

Последний раз 39-летний Бетербиев (20-0) выходил в ринг в январе этого года. Артур досрочно победил британского боксера Каллума Смита в седьмом раунде.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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