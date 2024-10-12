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Василевский считает Бетербиева фаворитом боя против Бивола

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка соотечественников Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«На мой взгляд, бой будет идти долго, возможно, даже всю дистанцию, потому что боксеры очень хорошо друг друга изучали и долго готовились. У них такой невероятный опыт. Я уверен, что никто из них форсировать события не будет. Я думаю, что 60 на 40 в пользу Бетербиева», — цитирует Василевского РЕН ТВ.

Бой состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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