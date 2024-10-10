Бетербиев и Бивол проведут бой в ночь на 13 октября в Эр-Рияде

Бой за титул абсолютного чемпиона мира пройдет в ночь с субботы на воскресенье.

Когда и где пройдет турнир с боем Бивол — Бетербиев

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится в субботу, 12 октября, на арене спортивного комплекса «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок непобежденных российских боксеров станет главным событием вечера. Старт турнира — в 18.00 по московскому времени, Бивол и Бетербиев появятся в ринге ориентировочно в 00.00 воскресенья, 13 октября.

Что стоит на кону и формат боя Бивол — Бетербиев

Поединок между Биволом и Бетербиевым станет объединительным за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Пояса Дмитрия — WBA и IBO, Артура — IBF, WBC и WBO. Бой состоится в формате 12 раундов по 3 минуты.

Артур Бетербиев. Фото Reuters

Данные, рекорд и результат последнего боя Бетербиева

Артуру Бетербиеву — 39 лет. Его рост — 182 см, вес — 79 килограммов, размах рук — 185 см. Проживающий в Канаде россиянин одержал 20 побед (все нокаутом) в 20 поединках своей профессиональной карьеры. Предыдущий бой боксера состоялся 13 января 2024 года. В нем Артур одержал победу над британским боксером Каллумом Смитом и защитил пояса WBC (5-я защита), IBF (8-я защита) и WBO (2-я защита).

Данные, рекорд и результат последнего боя Бивола

Дмитрию Биволу — 33 года. Его рост — 183 см, вес — 79 килограммов, размах рук — 183 см. Тренирующийся в России и США боксер одержал 23 победы (12 нокаутом) в 23 боях на профессиональном уровне. Предыдущий поединок Бивола прошел 1 июня 2024 года. Дмитрий защитил титулы WBA Super (7-я защита) и IBO (1-я защита) в противостоянии с ливийским боксером Маликом Зинадом после победы нокаутом.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол перед боем. Фото Reuters

Сколько Бетербиев и Бивол получат за бой

Гарантированный гонорар каждого из участников поединка составит 10 миллионов долларов, сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум на YouTube-канале.

Для обоих боксеров эта сумма станет самым крупным заработком в карьере. По информации издания Sporty Salaries, наибольшую сумму до этого боя Бивол получил после боя с Саулем Альваресом — 2 миллиона долларов гарантированно + 40 процентов дохода от трансляции (около 3 миллионов долларов).

У Бетербиева самым крупным гонораром считается сумма, которую он получил после боя с Каллумом Смитом — 1,3 миллиона долларов гарантированно + процент за доход от трансляции около 700 тысяч долларов.

Кто фаворит в бою Бетербиева и Бивола: прогноз и коэффициенты

Известный российский боксер Константин Цзю выразил сожаление, что поединок между соотечественниками все-таки состоится. Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе не смог выделить фаворита.

«Я не сторонник этого боя, но это им решать, проводить поединок или нет. Персональные амбиции — это здорово, но так у нас сейчас два чемпиона, а будет только один. Для России это очень большой бой. Для других стран — не знаю. Бивол себя зарекомендовал в Америке, выиграв у Альвареса. Бетербиев больше известен в Европе. Является ли этот бой грандиозным с точки зрения pay-per-view? Сложно сказать. Мне очень жалко, что кто-то из них не станет чемпионом. Чем больше наших ребят становятся чемпионами, тем лучше», — сказал Цзю. («СЭ»)

Заслуженный тренер России Виталий Сланов считает, что у Бивола есть некоторое преимущество в бою, но шансы распределил поровну.

«Как боксер, по тактике и технике, Бивол сейчас повыше. Бетербиев разбивает в последних раундах, наслаивает удары. Но Дима продемонстрировал, что он не очень «держит» удары. Он просто очень мало их пропускает. Мое мнение, 50 на 50. Может ли быть нокаут? В боксе может быть всякое. У Артура никуда не пропадает удар. Может уйти скорость, но удар остается. И Бетербиев уже это демонстрировал. В ничью не верю. Либо Бетербиев устанет от скорости Бивола, либо Дмитрий пропустит. А если пропустить один раз от Артура, он уже не отпустит. У него есть этот инстинкт», — сказал Сланов. («Чемпионат»)

Букмекеры видят фаворитом Дмитрия Бивола. Его победа котируется с коэффициентом 1.80, победа Бетербиева — 2.20. Ничья оценивается в 14.00.

Дмитрий Бивол. Фото Getty Images

Полный кард турнира с боем Бетербиев — Бивол: расписание и время начала

До главного события вечера Бетербиев — Бивол пройдет бой за звание чемпиона WBC в легком весе между обладателем пояса американцем Шакуром Стивенсоном и бывшим чемпионом во втором полулегком весе британцем Джо Кординой.

Полный кард турнира с боем Бетербиев — Бивол 12 октября 2024 года

Артур Бетербиев (20-0) — Дмитрий Бивол (23-0)

Шакур Стивенсон (22-0) — Джо Кордина (18-1)

Крис Юбэнк-младший (33-3) — Камил Шеремета (22-2-1)

Фабио Уордли (17-0-1) — Фрейзер Кларк (8-0-1)

Джей Опетайя (25-0) — Джек Мэсси (22-2)

Бен Уиттакер (8-0) — Лиам Кэмерон (23-6, 1 бой признан несостоявшимся)

Скай Николсон (11-0) — Рейвен Чапман (9-0)

Мохаммед Алакель (0-0) — Хесус Гонсалес (27-2)

Где смотреть трансляцию боя Бетербиев — Бивол

Трансляцию боя Бетербиев — Бивол в России бесплатно покажет Первый канал и его сайт 1tv.ru. Прямой эфир начнется в 23.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол. Результат боя будет доступен в матч-центре на нашем сайте.

Больше информации о противостоянии Бетербиев — Бивол вы можете узнать в разделе о профессиональном боксе на сайте «СЭ»: обзоры боев, аналитика, интервью и другие материалы.