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Победитель боя Бетербиев — Бивол получит специальный пояс из золота

Евгений Козинов
Корреспондент
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Победитель боя между непобежденными российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом получит специально изготовленный пояс из золота. Поединок пройдет 12 октября в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«К бою изготовлен специальный пояс. Отдельные его части — из золота», — сообщил ТАСС один из организаторов поединка.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция боя.

Бетербиев владеет поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Артур в карьере провел 20 поединков (все завершились досрочными победами).

На счету Бивола — титулы WBA Super и IBO. Рекорд в профессиональном боксе — 23 победы и ни одного поражения (12 досрочно).

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, основная информация о бое: когда и где смотреть, кто фаворит и победит

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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