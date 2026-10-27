«Калгари» обыграл «Торонто», Гридин забил 2 гола и отдал передачу, у Яна Кузнецова результативный пас
«Калгари» победил «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 5:2.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Микаэль Баклунд, Джоэл Фараби, Мартин Поспишил и российский нападающий Матвей Гридин (дважды). Также у 20-летнего Гридина результативный пас. В сезоне-2026/27 нападающий в 11 матчах набрал 8 (4+4) очков. Его признали первой звездой встречи.
24-летний российский защитник «Калгари» Ян Кузнецов сделал голевой пас. В сезоне в 10 матчах у него 2 (0+2) очка.
Российский вратарь «Торонто» Сергей Бобровский отразил 30 бросков в створ из 33.
«Калгари» выиграл 4-й матч подряд. Он занимает 13-е место в таблице Западной конференции (10 очков после 11 встреч). «Торонто» проиграл после 3-х побед подряд, идет на 4-м месте в Восточной конференции (16 очков после 14 игр).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|14
|10
|4
|22
|2
|Нью-Джерси
|12
|8
|4
|16
|3
|Рейнджерс
|14
|7
|7
|15
|4
|Вашингтон
|11
|7
|4
|14
|5
|Айлендерс
|12
|6
|6
|14
|6
|Питтсбург
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|10
|5
|5
|10
|8
|Филадельфия
|15
|3
|12
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|9
|4
|19
|2
|Монреаль
|12
|7
|5
|16
|3
|Оттава
|13
|8
|5
|16
|4
|Флорида
|13
|7
|6
|16
|5
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|6
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|15
|7
|Баффало
|12
|5
|7
|13
|8
|Детройт
|12
|5
|7
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|14
|9
|5
|20
|2
|Юта
|13
|8
|5
|16
|3
|Даллас
|12
|7
|5
|15
|4
|Колорадо
|12
|6
|6
|13
|5
|Нэшвилл
|12
|4
|8
|13
|6
|Сент-Луис
|12
|5
|7
|11
|7
|Виннипег
|12
|4
|8
|11
|8
|Чикаго
|12
|4
|8
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|13
|9
|4
|20
|2
|Вегас
|14
|9
|5
|19
|3
|Сиэтл
|12
|7
|5
|15
|4
|Сан-Хосе
|13
|6
|7
|13
|5
|Анахайм
|12
|5
|7
|11
|6
|Калгари
|12
|5
|7
|10
|7
|Лос-Анджелес
|11
|3
|8
|8
|8
|Ванкувер
|14
|3
|11
|7
|29.10
|02:30
|Вашингтон – Филадельфия
|5 : 2
|29.10
|03:30
|Эдмонтон – Калгари
|4 : 0
|29.10
|04:00
|Колорадо – Нью-Джерси
|- : -
|29.10
|05:00
|Сиэтл – Торонто
|- : -