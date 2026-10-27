«Калгари» обыграл «Торонто», Гридин забил 2 гола и отдал передачу, у Яна Кузнецова результативный пас

«Калгари» победил «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 5:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Микаэль Баклунд, Джоэл Фараби, Мартин Поспишил и российский нападающий Матвей Гридин (дважды). Также у 20-летнего Гридина результативный пас. В сезоне-2026/27 нападающий в 11 матчах набрал 8 (4+4) очков. Его признали первой звездой встречи.

24-летний российский защитник «Калгари» Ян Кузнецов сделал голевой пас. В сезоне в 10 матчах у него 2 (0+2) очка.

Российский вратарь «Торонто» Сергей Бобровский отразил 30 бросков в створ из 33.

«Калгари» выиграл 4-й матч подряд. Он занимает 13-е место в таблице Западной конференции (10 очков после 11 встреч). «Торонто» проиграл после 3-х побед подряд, идет на 4-м месте в Восточной конференции (16 очков после 14 игр).

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 октября, 03:30. Scotiabank Saddledome (Калгари) Калгари Торонто

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