Денис Лебедев назвал ключевой фактор в бою Бетербиева и Бивола

Бывший чемпион мира в крузервейте Денис Лебедев (32-3) считает, что в бою между чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) тот, кто первым подстроится под стиль оппонента, победит.

«Тем, кто регулярно следит за боксом и интересуется им, их сильные стороны уже давно известны. Бетербиев обладает жесткими ударами, у него колючий джеб передней рукой, который, мягко говоря, отнимает желание продолжать бой. Его послужной список говорит сам за себя. Сильной стороной Бивола является то, что он видит ситуацию на ринге на несколько шагов вперед. Артур же, наоборот, действует от ситуации. Дмитрий может выступать как первым, так и вторым номером. Поэтому тяжело отдать кому-то из них предпочтение. Кто первым подстроится под стиль соперника, тот, наверное, возьмет инициативу и в конечном итоге победит», — сказал Лебедев RT.