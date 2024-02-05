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5 февраля, 15:00

Бивол — Бетербиев: дата и место проведения боя в 2024 году

Бой Бивол — Бетербиев пройдет 1 июня 2024 года в Эр-Рияде
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 1 июня. Точное время начала поединка пока не анонсировано.

Информации о прямой трансляции поединка в России на данный момент нет.

39-летний Бетербиев является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В активе Артура 20 побед в 20 профессиональных боях (все были одержаны нокаутом).

33-летний Бивол владеет титулом чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). В декабре он также завоевал титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO). Дмитрий одержал всего 22 победы (11 из них — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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