Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 1 июня. Точное время начала поединка пока не анонсировано.

Информации о прямой трансляции поединка в России на данный момент нет.

39-летний Бетербиев является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В активе Артура 20 побед в 20 профессиональных боях (все были одержаны нокаутом).

33-летний Бивол владеет титулом чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). В декабре он также завоевал титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO). Дмитрий одержал всего 22 победы (11 из них — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.