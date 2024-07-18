Бой Бетербиева и Бивола могут перенести на декабрь

Спенсер Браун, менеджер экс-чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1), заявил, что поединок между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (23-0) может состояться в том же карде, что и реванш Фьюри и чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO Александра Усика (22-0).

«Дело сделано. Не стоит слушать Джонни Нельсона, он не знает, о чем говорит. Все согласовано, контракт подписан. Бой состоится 21 декабря, на это я надеюсь. Но это не точная дата, ведь объявление будет сделано позже, и, возможно, поединок пройдет 13 декабря. Это вполне вероятно.

Мы рассматриваем три даты. Бой пройдет в рамках сезона в Эр-Рияде. Возможно, он состоится даже раньше, а в андеркарте могут подраться Бетербиев и Бивол", — сказал Браун Eze Talks Sports.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.