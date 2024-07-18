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Сегодня, 09:35

Тим Цзю вернется на ринг 22 сентября в Австралии

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) проведет следующий поединок 22 сентября на родине, в Австралии.

Рассматриваются два соперника: Эриксон Любин (26-2) и Хесус Рамос (21-1), сообщает инсайдер Бен Дамон. Бой состоится за звание главного претендента на титул IBF в первом среднем весе.

Себастьян Фундора (21-1) победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.

Тим Цзю
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