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Сегодня, 10:51

Муртазалиев готов подраться с Тимом Цзю

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF в первом среднем весе россиянин Бахрам Муртазалиев (22-0) согласится подраться с экс-чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Тимом Цзю (23-1), если бой пройдет в США или Саудовской Аравии.

«Мы не планируем проводить бой с Тимом Цзю в Австралии. Мы были бы рады встретиться с ним в США или Саудовской Аравии», — сказал менеджер Муртазалиева Эгис Климас в интервью BoxingScene.

Цзю следующий бой должен провести в Австралии 22 сентября. Рассматриваются два оппонента — Эриксон Любин (26-2) и Хесус Рамос (21-1). Бой состоится за звание главного претендента на титул IBF в первом среднем весе.

Тим Цзю
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