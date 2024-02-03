Бетербиев заявил, что согласится провести бой с Биволом 1 июня

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев подтвердил, что получил предложение провести бой против Дмитрия Бивола 1 июня.

«Мне бы нужно было больше времени на подготовку. 1 июня — это дата, которую предложили. Мне бы хотелось больше времени на подготовку после Рамадана. Но если будет так, я приму предложение», — приводит слова Бетербиева ТАСС.

Также спортсмен отметил, что контракт на бой пока не подписан.

14 января Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO, победив британца Каллума Смита техническим нокаутом в седьмом раунде.

В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед И ни одного поражения. Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. В активе 33-летнего боксера 22 победы, ни одного поражения.