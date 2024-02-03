Стала известна новая дата боя Фьюри и Усика

Перенесенный поединок между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком пройдет 18 мая.

Об этом сообщил руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх в ходе подкаста The MMA Hour.

Поединок между Фьюри и Усиком должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Причиной срыва боя стало то, что британский боксер получил серьезное рассечение во время спарринга.