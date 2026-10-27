Дэйв Аллен рассказал о возможном бое с Энди Руисом весной 2027 года

Британский боксер Дэйв Аллен сообщил, что обсуждал с руководством Matchroom возможность поединка с бывшим объединенным чемпионом мира в тяжелом весе Энди Руисом. Бой рассматривается на март или апрель 2027 года в Шеффилде.

По словам Аллена, он поговорил с генеральным директором Matchroom Фрэнком Смитом. Тот предложил боксеру сначала набрать оптимальную форму, после чего можно вернуться к организации встречи с американцем мексиканского происхождения.

«Надеюсь, что этот бой состоится», — сказал Аллен в разговоре, о котором сообщает talkSPORT. Британец также допустил, что поединок с Руисом может стать последним в его профессиональной карьере.

Официально встреча еще не назначена: ни дата, ни площадка, ни контракт на проведение боя не объявлены. Аллен связывает возможность такого поединка со своей физической готовностью. Руис ранее владел чемпионскими титулами в тяжелом весе, а теперь рассматривает варианты продолжения карьеры.

В более ранних выступлениях Аллен допускал, что встреча с Руисом может стать для него серьезным испытанием. Американец ранее побеждал Энтони Джошуа и владел несколькими чемпионскими поясами, поэтому возможный бой имел бы для британца особое значение.