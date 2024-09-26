Бетербиев перед боем с Биволом: «Победителем станет только один»

Российский боксер Артур Бетербиев опубликовал у себя в соцсетях пост перед поединком с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Не очень люблю много разговаривать. Скажу кратко: победителем станет только один», — написал Бетербиев, опубликовав совместную фотографию с Биволом.

Бой Бетербиев — Бивол состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

39-летний Бетербиев является чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF. 33-летний Бивол — чемпион мира по версии WBA.