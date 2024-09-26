Всеволод Шумков: «Моторика и физика передавит сильные стороны соперника в бою за пояс IBA»

Чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, трехкратный чемпион России Всеволод Шумков (1-0, КО 1) поделился ожиданиями от поединка против чемпиона мира и Азии 2019 года Миразизбека Мирзахалилова (4-0, КО 3) из Узбекистана.

Бой за титул IBA в весе до 57 кг пройдет 28 сентября в Баку. Этот 10-раундовый поединок возглавит турнир серии «Ночь чемпионов IBA».

— Мы подходим к поединку, остались последние моменты, поэтому какого-то мандража нет. Но ближе к бою он должен появиться, потому что считаю это нормальным. Я уже отчетливо понял, что олимпийский и профессиональный бокс — совершенно разные направления. Но я уже бился 10 раундов во время претендентского боя и чувствовал себя достаточно хорошо на протяжении всей дистанции. И сейчас я отлично готов к чемпионскому противостоянию. Если говорить о различиях, то мне нравится, что в профессиональном боксе ты взвешивается один раз, и у тебя до боя сутки на восстановление. А в любителях такого не бывает — взвешивание каждый день, как и бои, — приводит слова Шумкова пресс-служба турнира.

— 2 октября в Иркутске стартует мужской чемпионат России. Будете ли вы принимать участие в этом турнире?

— Я пропускаю чемпионат России. Я физически не успею перестроиться, все-таки большая разница во времени, и мне будет тяжело перестроиться за пять дней.

В официальной статистике Шумкова значится одна победа на профессиональном ринге — в ноябре 2023 года титулованный россиян досрочно одолел Гарика Геворкяна. При этом Шумков успешно выступает на турнирах серии «Ночь чемпионов IBA». В феврале в Серпухове Шумков в противостоянии взял верх над кубинцем Сайделем Хортой в претендентском бою.