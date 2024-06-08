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Поветкин: «Я бы не хотел этот бой между Бетербиевым и Биволом, потому что дерутся два российских боксера»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин прокомментировал предстоящий бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Поединок состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

«Я бы не хотел этот бой, потому что дерутся два российских боксера. Сначала надо перебить иностранцев, а потом встречаться друг с другом. Конечно, на данный момент это самые сильные боксеры. Скажу честно, я не знаю, как сложится бой. Бивол техничнее, Бетербиев мощнее и агрессивнее.

Место проведения боя не от них зависит. Если бы зависело от них, конечно, бой прошел бы в России. Для наших любителей бокса было бы классно», — цитирует «РБ Спорт» Поветкина.

Обладатель поясов IBO и WBA в полутяжелом весе Бивол одержал 23 победы при нуле поражений. У Бетербиева, который владеет поясами IBF, WBO и WBC, 20 побед и ни одного поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-povetkin-chestno-ya-by-ne-hotel-boj-bivol-beterbiev/
Бокс
Александр Поветкин
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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