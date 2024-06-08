Поветкин: «Наверное, я уже не вернусь в бокс, хотя в жизни всякое бывает»

Экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин сомневается, что вернется в спорт.

«Реванш с Диллианом Уайтом? Честно, очень бы хотел его провести, но сейчас трудно об этом говорить. Наверное, я уже не вернусь, хотя в жизни всякое бывает», — цитирует «РБ Спорт» Поветкина.

За карьеру 44-летний Поветкин одержал 36 побед и потерпел 3 поражения, а также один бой завершился ничьей. Последний бой он провел в 2021 году, когда проиграл Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.