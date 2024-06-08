Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 03:18

Поветкин: «Наверное, я уже не вернусь в бокс, хотя в жизни всякое бывает»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин сомневается, что вернется в спорт.

«Реванш с Диллианом Уайтом? Честно, очень бы хотел его провести, но сейчас трудно об этом говорить. Наверное, я уже не вернусь, хотя в жизни всякое бывает», — цитирует «РБ Спорт» Поветкина.

За карьеру 44-летний Поветкин одержал 36 побед и потерпел 3 поражения, а также один бой завершился ничьей. Последний бой он провел в 2021 году, когда проиграл Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-povetkin-navernoe-ya-uzhe-ne-vernus-v-boks/
Бокс
Александр Поветкин
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Суд снял с немецкого теннисиста Зверева обвинения в домашнем насилии
Олег Иванов: «Лучший тренер РПЛ — Личка. Игрок сезона — Глушенков»
В Подмосковье убит зампред патриотического движения «Зов народа» Еговцев
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
Актриса Анастасия Голикова погибла в возрасте 28 лет. Что о ней известно
Песков назвал заявления Макрона об Украине провокационными
Популярное видео
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погоди: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поветкин: «Я бы не хотел этот бой между Бетербиевым и Биволом, потому что дерутся два российских боксера»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости