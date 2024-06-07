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Сегодня, 17:40

Бой Тайсона и блогера Пола перенесли на 15 ноября

Руслан Минаев
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Майк Тайсон и Джейк Пол.
Фото AFP

Боксерский поединок между Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом перенесли на 15 ноября (16-го по московскому времени), сообщается на странице Most Valuable Promotions в соцсети X.

Изначально планировалось, что бой пройдет 20 июля на арене AT&T в Далласе, США.

28 мая стало известно, что 57-летнему Тайсону стало плохо во время перелета в Лос-Анджелес. У американца случилось обострение язвы. На следующий день, 29 мая Тайсон заявил, что его состояние уже улучшилось.

Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон
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