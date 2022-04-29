Как отдыхаем на майские праздники в 2022 году.

Праздники в 2022 году будут длиться с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая

«СЭ» расскажет о том, какие майские дни будут официальными выходными.

Сколько дней отдыхаем в мае

В нашей стране май традиционно начинается с праздников. Во многих регионах России к этому времени становится по-весеннему тепло, устанавливается хорошая погода. Появляется возможность для долгих прогулок на свежем воздухе, поездок за город и пикников на природе. Многие отправляются в небольшие путешествия.

В последний месяц весны россияне отмечают два праздника — Праздник Весны и Труда и День Победы. От того, на какие дни недели приходятся 1 и 9 мая, зависит общее количество выходных дней.

В 2022 году майские праздники пройдут в два этапа. Минтруд официальными нерабочими днями объявил:

1, 2, 3 мая;

7, 8, 9, 10 мая.

30 апреля — выходной или рабочий день?

Последним рабочим днем апреля перед майскими праздниками является пятница 29 апреля. Суббота 30 апреля остается выходным днем.

В Роструде напомнили, что россияне будут отдыхать с субботы 30 апреля по вторник 3 мая включительно, а потом с субботы 7 мая по вторник 10 мая включительно.

Оклад за нерабочие праздничные дни сохраняется за работниками в полном объеме. Работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном размере или по желанию работника может предоставляться дополнительный день отдыха.

Майские праздники. Фото Global Look Press

Праздник Весны и Труда

Месяц май был именован в честь богини плодородия Майи. В древние времена считалось, что чем более шумным и веселым будет празднование первого дня этого месяца, тем более богатым окажется урожай.

В 1856 году 1 мая рабочие в Австралии предъявили требование о 8-часовом трудовом дне. В результате митинга рабочий день был сокращен.

Затем похожий случай произошел в Америке. Протестанты также хотели уменьшения длинного рабочего дня.

Позднее в Париже первый день мая был ознаменован Днем солидарности трудящихся во всем мире.

В 1917 году праздник появился и в нашей стране. Проводились массовые шествия. На мероприятие приходили с плакатами, на которых были написаны лозунги. Воздушные шары и флажки создавали праздничную атмосферу. Народ пел песни, вокруг звучала музыка.

После торжественного парада было принято собираться большими компаниями на природе. Часто это были рабочие коллективы.

С 1990-х годов этот день стал называться Праздником Весны и Труда. И по сей день народной любовью пользуются «маевки» с отдыхом на свежем воздухе и пикниками.

Салют в День Победы. Фото Global Look Press

День Победы

Ежегодно 9 мая отмечается важный праздник нашей страны — День победы в Великой Отечественной войне. Этот день свято чтут в России. Память о подвигах солдат передается из поколения в поколение. Праздник отличается от многих других тем, что напоминает о цене, которую отдали герои за освобождение народа от фашизма.

В 1945 году советские войска взяли Берлин. В ночь с 8 на 9 мая был подписан акт о капитуляции Германии.

И 9 Мая стало государственным праздником, который посвящен Дню Победы.

Спустя 20 лет после завершения военных действий этот день стал выходным. Он сопровождался торжественными парадами и почтением памяти тех, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками. В знак памяти о героизме наших солдат к Вечному огню возлагают цветы и венки.

В последние годы символом праздника стала георгиевская ленточка. Ее раздают волонтеры во многих городах и населенных пунктах. Участники акции «Бессмертный полк» проходят по центральным улицам с фотографиями родственников, участвовавших в войне.

Когда выгодно взять отпуск в мае 2022 года

Май станет отличным вариантом для того, чтобы взять отпуск. Учитывая благоприятные погодные условия и количество праздничных дней, можно позволить себе хорошо отдохнуть. Для того чтобы увеличить продолжительность свободного от работы времени, к майским выходным добавьте дни отпуска. Необходимо будет своевременно оповестить работодателя об этом. За 14 дней вам нужно подать заявление в отдел кадров для начисления отпускных.

Но следует учитывать, что май с финансовой точки зрения не самый подходящий месяц для отпуска. Обусловлено это небольшим количеством рабочих дней, от которых и зависит сумма отпускных.

Дачные работы. Фото Global Look Press

Чем заняться на майские праздники

Первые дни мая многие россияне посвящают генеральной уборке в домах, наводят порядок на приусадебных участках. Те, у кого есть земельные наделы, занимаются весенней обрезкой деревьев и кустарников. Обрабатывают землю, готовят ее к высадке рассады. В этом случае удачно совмещаются огородные работы и проведение времени со своей семьей и близкими. В завершение садовых работ можно традиционно устроить ужин на природе с приготовлением жаренного на углях мяса с овощами.

Отправиться на пикник можно и в ближайшие парки. Но разводить огонь для того, чтобы приготовить еду, в скверах запрещено. Существуют специально отведенные для этого места. В них есть оборудованные беседки, зоны отдыха и мангалы.

Также удачным решением будет поездка на базу отдыха. Как правило, они расположены в озелененных местах, вблизи водоемов. На территории базы можно устроить не только пикник, но и активно провести время за подвижными играми. В футбол, бадминтон, волейбол, теннис играют не только в помещении, но и под открытым небом. В качестве физической нагрузки прекрасно подойдет плавание в бассейне или конные прогулки. А если поблизости с базой отдыха есть река или озеро и разрешен вылов рыбы, то любители тихой охоты тоже найдут себе занятие по душе.

Меры безопасности во время отдыха на природе

Немаловажно во время поездок на природу соблюдать необходимые правила безопасности.

1. Захватите с собой аптечку скорой помощи:

— средства для дезинфекции ран и ссадин;

— бинт, пластырь;

— обезболивающее средство;

— антигистамин, который поможет в случае возникновения аллергической реакции;

— сорбент, который необходим при пищевых отравлениях и интоксикации.

2. Продумайте методы защиты от насекомых и клещей, которые весной проявляют свою активность. Возьмите в поездку с собой репелленты. Надевайте во время прогулок одежду, которая защитит открытые участки тела и кожные покровы головы от укусов комаров и клещей.

3. Также не забудьте взять с собой препараты, которые назначены врачом и принимаются вами на постоянной основе.

4. Не лишними окажутся и средства от укачивания, если на пикник вы решили отправиться на транспорте и знаете, что дорога может на вас плохо повлиять.

5. Помните о мерах безопасности при разжигании костров, чтобы предотвратить возникновение пожаров. Делайте это только в специально отведенных и оборудованных местах. Будьте аккуратны, чтобы не навредить себе и близким и не получить ожоги.

6. Во время праздничных застолий многие люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, меняют рекомендованный врачами режим питания. Нарушение диеты может привести к обострению хронических заболеваний, таких как гастрит, панкреатит, энтерит и другие.

7. В распитии алкогольных напитков придерживайтесь чувства меры. Любые излишества негативно сказываются на состоянии организма.

8. Оставайтесь на связи, особенно если запланировали поездку в неизвестное для вас место.

Также дети, которых вы берете с собой, должны быть со средствами связи. Предварительно проследите, чтобы аккумуляторы гаджетов были заряжены. Возьмите зарядное устройство с собой.

Майские праздники — это небольшой отпуск с возможностью провести его активно и с пользой для здоровья.