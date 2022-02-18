Ребенка укачивает в машине: что делать и почему это происходит?
Укачивание в машине на медицинском языке называется кинетозом, или болезнью движения. Впервые это явление появилось много веков назад, когда человек стал путешествовать по морям. Сегодня это одна из главных проблем в связи с популярностью автомобильных поездок и трафика на дорогах. Кинетозу подвержены многие люди вне зависимости от возраста, но тяжелее всего его переносят дети до 12 лет. Расскажем, как избежать данного недуга вашему ребенку.
Кинетоз — реакция в организме человека на несогласованность между сигналами тела. Данное явление не является заболеванием, а считается лишь защитной реакцией организма. Причина укачивания — конфликт вестибулярного аппарата и зрения. Вестибулярный аппарат чувствует движение, но глаза видят неподвижность. Получается сенсорное несоответствие, посылающее в мозг ошибочные сигналы. То есть человек ощущает движение, но глаза не видят процесс движения и линию горизонта. Например, взрослый человек в каюте без окон или ребенок, который низко сидит в машине или смотрит в гаджет. Кинетозу подвержена 1/3 населения планеты, в основном женщины и дети. Новорожденные дети не подвержены укачиванию, ведь у них еще не до конца сформирован вестибулярный аппарат.
Симптомы укачивания
— слабость в конечностях
— сонливость
— головная боль или головокружение
— тошнота и рвота
— боли в животе и жидкий стул
— скачки давления
— тахикардия
— изменение слуха
— обострение обоняния и чувства вкуса
— чувство страха и тревоги
— плаксивость
— частая зевота
— холодный пот
— бледность кожных покровов
Профилактика укачивания
Если ребенка часто укачивает, то нужно постоянно вести с ребенком активный образ жизни, чтобы натренировать вестибулярный аппарат. В этом помогут долгие катания на качелях, ходьба по тонкой линии, удержание баланса на одной ноге, бег, при котором меняется направление движения.
Доктор Евгений Комаровский советует в качестве профилактики перед поездкой не употреблять много жирной еды, сладких газированных напитков, соленого и молочного. Лучше поесть не позднее чем за два часа до поездки, а также в любом транспорте нужно избегать перегрева. Также необходимо заранее сходить к терапевту, чтобы проконсультироваться по приему специальных лекарств, уменьшающих симптомы.
Если вам предстоит долгая поездка на автомобиле с ребенком, то в первую очередь следует хорошо выспаться. Перед сном ребенку можно дать травяной чай.
В еде стоит исключить из рациона молоко, бобовые, капусту, сливы, груши, яблоки. Из напитков лучше выбрать кисловатое питье, а вот еда наоборот не должна иметь сильных запахов и вкусов. Лучше отдать предпочтение творогу, омлету, бутербродам, тостам, хлопьям или мюсли. В дорогу с собой можно взять орехи, фруктовые батончики, печенье.
Исключите в дороге чтение и использование гаджетов. Концентрировать внимание необходимо на объектах в процессе движения.
В машине обязательно установите детское кресло, лучшее место — середина заднего сиденья. Детское кресло для автомобиля необходимо правильно выбрать, под возраст ребенка. Все кресла подразделяются на пять групп: 0 (от рождения до полугода), 0+ (от рождения до 15 месяцев), 1 (9-18 месяцев), 2 (3-7 лет), 3 (6-12 лет). Нельзя брать автокресло «на вырост», ведь они адаптированы под особенности каждой возрастной группы и имеют ограничения по весу.
Нельзя в автомобиле курить, не используйте ароматизаторы с насыщенным запахом и не пользуйтесь приторным парфюмом. Так как в замкнутом пространстве ароматы усиливают укачивание.
Заранее запаситесь пакетами, влажными и сухими салфетками, водой.
Советы в поездке
— Даже если поездка рано утром, необходимо, прежде чем сесть в машину, активно подвигаться. Это могут быть подвижные игры, танцы, прыжки.
— В машине нужно сесть по ходу движения. Смотреть на неподвижные предметы, если смотреть в окно — то только на область горизонта или в боковое.
— Часто, но маленькими глотками пить прохладные напитки.
— Проветрите машину или приоткройте окно, чтобы было достаточно свежего воздуха.
— Можно запастись леденцами, лимоном, жевательными конфетами, сухариками, орешками.
— Помогут также надавливания и растирания ушей и ладоней.
— Придерживайтесь спокойной езды без рывков и резких торможений, помните, что большое количество поворотов усилят укачивание.
— В дороге важно занимать ребенка разговорами, играми, загадками.
— Ребенок хорошо переносит дорогу, если находится лежа на спине с запрокинутой назад головой. Если ребенок уснет, то он избежит укачивания.
Если ребенка укачало и стошнило, дайте холодной воды, уложите его на спину. От чувства тошноты помогут избавиться глубокие и медленные вдохи и выдохи, сладкий мятный чай, жевательная резинка, леденцы. Головную боль поможет снять холодный компресс на лоб.
Если вы решите прибегнуть к медикаментозным средствам, важно знать, что принимать их можно только по назначению лечащего врача. А также они оказывают определенные побочные эффекты: пассивность, нарушение внимания и координации, затруднение мышления, дезориентация, сухость во рту. Поэтому лучше использовать леденцы и пластыри. Предварительно можно купить в аптеке специальный браслет от укачивания. Он оказывает действие на акупунктурные точки, которое предотвращает приступ кинетоза.