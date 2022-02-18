Ребенка укачивает в машине: что делать и почему это происходит?

Укачивание в машине: причины и решения проблемы.

Укачивание в машине на медицинском языке называется кинетозом, или болезнью движения. Впервые это явление появилось много веков назад, когда человек стал путешествовать по морям. Сегодня это одна из главных проблем в связи с популярностью автомобильных поездок и трафика на дорогах. Кинетозу подвержены многие люди вне зависимости от возраста, но тяжелее всего его переносят дети до 12 лет. Расскажем, как избежать данного недуга вашему ребенку.

Кинетоз — реакция в организме человека на несогласованность между сигналами тела. Данное явление не является заболеванием, а считается лишь защитной реакцией организма. Причина укачивания — конфликт вестибулярного аппарата и зрения. Вестибулярный аппарат чувствует движение, но глаза видят неподвижность. Получается сенсорное несоответствие, посылающее в мозг ошибочные сигналы. То есть человек ощущает движение, но глаза не видят процесс движения и линию горизонта. Например, взрослый человек в каюте без окон или ребенок, который низко сидит в машине или смотрит в гаджет. Кинетозу подвержена 1/3 населения планеты, в основном женщины и дети. Новорожденные дети не подвержены укачиванию, ведь у них еще не до конца сформирован вестибулярный аппарат.

Вестибулярный аппарат.

Симптомы укачивания

— слабость в конечностях

— сонливость

— головная боль или головокружение

— тошнота и рвота

— боли в животе и жидкий стул

— скачки давления

— тахикардия

— изменение слуха

— обострение обоняния и чувства вкуса

— чувство страха и тревоги

— плаксивость

— частая зевота

— холодный пот

— бледность кожных покровов

Профилактика укачивания

Профилактика укачивания.

Если ребенка часто укачивает, то нужно постоянно вести с ребенком активный образ жизни, чтобы натренировать вестибулярный аппарат. В этом помогут долгие катания на качелях, ходьба по тонкой линии, удержание баланса на одной ноге, бег, при котором меняется направление движения.

Доктор Евгений Комаровский советует в качестве профилактики перед поездкой не употреблять много жирной еды, сладких газированных напитков, соленого и молочного. Лучше поесть не позднее чем за два часа до поездки, а также в любом транспорте нужно избегать перегрева. Также необходимо заранее сходить к терапевту, чтобы проконсультироваться по приему специальных лекарств, уменьшающих симптомы.

Если вам предстоит долгая поездка на автомобиле с ребенком, то в первую очередь следует хорошо выспаться. Перед сном ребенку можно дать травяной чай.

В еде стоит исключить из рациона молоко, бобовые, капусту, сливы, груши, яблоки. Из напитков лучше выбрать кисловатое питье, а вот еда наоборот не должна иметь сильных запахов и вкусов. Лучше отдать предпочтение творогу, омлету, бутербродам, тостам, хлопьям или мюсли. В дорогу с собой можно взять орехи, фруктовые батончики, печенье.

Исключите в дороге чтение и использование гаджетов. Концентрировать внимание необходимо на объектах в процессе движения.

В машине обязательно установите детское кресло, лучшее место — середина заднего сиденья. Детское кресло для автомобиля необходимо правильно выбрать, под возраст ребенка. Все кресла подразделяются на пять групп: 0 (от рождения до полугода), 0+ (от рождения до 15 месяцев), 1 (9-18 месяцев), 2 (3-7 лет), 3 (6-12 лет). Нельзя брать автокресло «на вырост», ведь они адаптированы под особенности каждой возрастной группы и имеют ограничения по весу.

Нельзя в автомобиле курить, не используйте ароматизаторы с насыщенным запахом и не пользуйтесь приторным парфюмом. Так как в замкнутом пространстве ароматы усиливают укачивание.

Заранее запаситесь пакетами, влажными и сухими салфетками, водой.

Что делать, если ребенка укачало в машине.

Советы в поездке

— Даже если поездка рано утром, необходимо, прежде чем сесть в машину, активно подвигаться. Это могут быть подвижные игры, танцы, прыжки.

— В машине нужно сесть по ходу движения. Смотреть на неподвижные предметы, если смотреть в окно — то только на область горизонта или в боковое.

— Часто, но маленькими глотками пить прохладные напитки.

— Проветрите машину или приоткройте окно, чтобы было достаточно свежего воздуха.

— Можно запастись леденцами, лимоном, жевательными конфетами, сухариками, орешками.

— Помогут также надавливания и растирания ушей и ладоней.

— Придерживайтесь спокойной езды без рывков и резких торможений, помните, что большое количество поворотов усилят укачивание.

— В дороге важно занимать ребенка разговорами, играми, загадками.

— Ребенок хорошо переносит дорогу, если находится лежа на спине с запрокинутой назад головой. Если ребенок уснет, то он избежит укачивания.

Если ребенка укачало и стошнило, дайте холодной воды, уложите его на спину. От чувства тошноты помогут избавиться глубокие и медленные вдохи и выдохи, сладкий мятный чай, жевательная резинка, леденцы. Головную боль поможет снять холодный компресс на лоб.

Если вы решите прибегнуть к медикаментозным средствам, важно знать, что принимать их можно только по назначению лечащего врача. А также они оказывают определенные побочные эффекты: пассивность, нарушение внимания и координации, затруднение мышления, дезориентация, сухость во рту. Поэтому лучше использовать леденцы и пластыри. Предварительно можно купить в аптеке специальный браслет от укачивания. Он оказывает действие на акупунктурные точки, которое предотвращает приступ кинетоза.