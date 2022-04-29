Самые популярные автомаршруты на майские праздники

Автопутешествия: маршруты и что важно знать.

Майские праздники — отличный повод отправиться в небольшое путешествие, смена обстановки всегда положительно влияет на эмоциональное состояние человека. Расскажем о топ-местах, куда можно сорваться в небольшое путешествие на машине.

Путешествия на автомобиле имеют много плюсов:

вы самостоятельно можете составить свой маршрут;

отсутствие долгих остановок на вокзалах или аэропортах;

не зависите от расписания поездов и экскурсий.

Важно перед поездкой проверить свой автомобиль, провести полную диагностику, устранить все технические неполадки, посетите СТО. Стоит учесть, что вам придется долго сидеть в одной позе, делайте остановки для активного небольшого отдыха.

Если вы приняли решение поехать путешествовать на автомобиле, то в первую очередь нужно определиться с маршрутом и забронировать отель.

Ярославская область

Здесь есть два отличных места: старинная деревня Кукобой и Плещеево озеро.

Кукобой является отличным вариантом для путешествия с детьми. Тут расположена резиденция Бабы-яги, где проходят представления со сказочными персонажами. Есть специальные площадки, предназначенные для игр на свежем воздухе. Можно взять с собой мяч, бадминтон. Это место подойдет и для взрослых. В деревне Кукобой находится Спасский собор исполинских размеров, который был построен в самобытном старорусском стиле. Неподалеку расположено заповедное урочище с родниками. В бывшем ДК можно перекусить в чайной с антикварными самоварами. Здесь вы можете погрузиться в древнерусскую культуру.

Плещеево озеро — отличный вариант для любителей отдыха на природе. Здесь можно организовать палаточный отдых и пляжный. Палатку лучше ставить вблизи Синего Камня. Озеро имеет интересную историю: на берегу родился и вырос князь Александр Невский, и тут была учебная флотилия царя Петра I. У берега находится Никитский мужской монастырь, который был основан в 1010 году.

Станица Старочеркасская. Фото Global Look Press

Станица Старочеркасская в Ростовской области

В Ростовской области есть маленькая станица Старочеркасская, которая является столицей донского казачества. Тут родился атаман Платов, в прошлом состоялись военные советы. Сейчас в станице организован фестиваль казацкой культуры. Можно посмотреть на скачки, покататься на конях, подержать в руках шашку и примерить исторические костюмы. Также проходит конкурс по тюнингу автомобилей и автозвуку. Можно посетить гольф-клуб.

Здесь же расположен Музей быта казаков, который находится в Атаманском дворце. Не пропустите экспозиции о народных гуляниях, можно узнать о способах борьбы с пьянством. Посетите Преображенскую церковь и собор Воскресения Христова, где раньше благословляли казаков перед походами.

Недалеко расположен вал Аннинской крепости, здесь часто проходят съемки фильмов.

Александровский грабен в Волгоградской области

Данный маршрут подойдет для любителей рыбалки. Он находится в 100 км к северу от Волгограда. Александровский грабен является уникальным геологическим разрезом на Волге. Тут находится единственное в Поволжье геологическое обнажение (нарушение с выходами неогеновых и палеогеновых пород). В разные исторические периоды сформировались разноцветные слои берега. В желобе грабена до сих пор есть отложения, состоящие из толщей красноцветных глин (их возраст — 100 тысяч лет). Глина контактирует с еще более древними белыми песками, песчаниками и белыми глинами (возраст — от 200 тысяч до 50 миллионов лет). Здесь можно провожать и встречать красивые закаты и рассветы.

Если вы любитель пеших прогулок, то можно спуститься вниз к воде или подняться на самую высокую точку.

Здесь самой красивой достопримечательностью является балка Суводской Яр, которая имеет форму большой котловины.

Тула

Когда говоришь про Тулу, сразу же вспоминается пряник. Здесь их можно поесть и купить с собой в качестве сувенира, посетить Музей пряника и памятники, которые расположены по всему городу. Кроме пряников можно приобрести самовар. Но мало кто знает, что Тула является центром старинных купеческих домов со своим кремлем. Вечером здесь волшебные прогулки на набережной реки Упы. Тут выделены места под пикники, уличные концерты и фаер-шоу. Днем можно устроить велопрогулку по городу.

Мужчинам интересен будет Государственный музей оружия, где представлено более трех тысяч образцов.

Кижи. Фото Global Look Press

Карелия

«Русская Скандинавия» — очень популярный маршрут. Ладожское и Онежское озера прекрасны в любое время года. Нельзя пропустить и посещение Рускеальских водопадов. Здесь вдоль озер проложена экотропа, данная прогулка подойдет как детям, так и пожилым людям.

Посещая Карелию, стоит заехать в Кижи. Музей деревянного зодчества украшен луковичными куполами церквей, здесь возведены без гвоздей дома и хоромы. Но дорога сюда проложена по водному пути, нужно оставить машину в деревне Великая Губа и пересесть на теплоход.

Арт-парк Никола-Ленивец в Калужской области

Обязателен к посещению всем неравнодушным к современному искусству. Сюда приезжает большое количество творческих людей: художники, скульпторы, музыканты, режиссеры и фотографы. Тут построены арт-хостелы, различные творческие базы и смотровые площадки.

В парке установлены инсталляции разных архитектурных стилей. Перед поездкой стоит учесть, что дорога до арт-парка — из грунта (около 8 км).

Ярославль. Фото Global Look Press

Золотое кольцо

Самый популярный маршрут — Золотое кольцо. Он отлично подходит для путешествий с детьми. Здесь можно увидеть старинную Россию: храмы, соборы и музеи. Маршрут составляет около 700 км. Вы сможете увидеть такие города, как Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Суздаль, Углич, Владимир и Гусь-Хрустальный.

Достопримечательности по маршруту встречаются на каждом шагу. Не стоит пропускать храмы и Волжскую набережную в Ярославле, Ипатьевский монастырь в Костроме, кремль в Суздале, княжеские палаты в Угличе, Соборную площадь и Золотые ворота во Владимире.

Краснодарский край

В Краснодарском крае большое количество как маленьких, так и больших городов для посещения.

Здесь можно выбрать любое направление побережья. Пока не начался купальный сезон, стоит заехать в Витязево (городок недалеко от Анапы). В южной стороне находится Новороссийск с просторной набережной и Абрау-Дюрсо, где можно посетить винный завод, здесь воздух пропитан запахом можжевельника. Любителям активного отдыха отлично подойдет экскурсия на гору Ахун, с которой открывается шикарный обзор. Рядом есть невероятной красоты Агурское ущелье.

Поволжье

Поесть раков и рыбу можно на Волге. Обширный регион Поволжье имеет много остановок на маршруте: Владимир и Нижний Новгород являются главными местами маршрута. Вы увидите старинный кремль, пешеходную Большую Покровскую улицу и Волжскую набережную.

Далее можно отправиться в Казань, где можно поесть вкусную национальную еду, посетить кремль и невероятной красоты мечеть Кул-Шариф.

Следующая остановка — Самара. Город является родиной российской космонавтики и жигулевского пива. Здесь еще есть такие города, как Саратов и город-герой Волгоград.

Сергиев Посад. Фото Global Look Press

Сергиев Посад

Этот город очень красив в весенний период. Сергиев Посад считается духовной жемчужиной Подмосковья. Здесь находится один крупнейших монастырей России и самый известный объект ЮНЕСКО Московской области — Троице-Сергиева Лавра.

Продегустируйте монастырские коврижки, увидьте красоту русской старины, посетите дом теоретика анархизма и памятник коту с девушкой-огородницей.

Руза — Можайск

Запад Подмосковья известен своим экотуризмом. Здесь можно погулять по просторам природы, сфотографироваться с оленями на ферме и даже покататься с ними на упряжке или съездить на прогулку в связке с собакой, вас обучат держаться в седле.

Истра

Если вы хотите организовать поездку на один или два дня, то можно отправиться в Истру. Вы увидите Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь и современный музей в Подмосковье, можете поесть вкусный сыр. Здесь же находится Истринское водохранилище. Далее в 60 километрах от Истры расположен Волоколамск, город, который старше Москвы на 12 лет. Здесь вас ждет архитектурный ансамбль кремля и памятник Героям-панфиловцам 20-го века.