Где можно купаться в Москве летом в 2022 году?

Подборка пляжей, одобренных Роспотребнадзором для купания.

Каждый год Роспотребнадзор вместе с префектурой Главного управления МЧС России проверяют зоны отдыха для безопасной эксплуатации в летний сезон. Изучаются отобранные пробы воды в прибрежной зоне и в зоне для купания. Отдельно делают анализ песка, который проходит проверку по ряду показателей: химический, микробиологический и радиологический. Расскажем, какие места для купания разрешены в столице в этом году.

Как правило, в Москве есть два типа мест отдыха летом: где разрешено купаться и зоны отдыха без купания. К последним относят те места, где вода в водоемах не прошла проверку, однако здесь можно загорать. А вот количество пляжей, где можно купаться очень ограничено.

Пляж «Серебряный бор-2»

«Серебряный Бор» является одним их самых известных мест отдыха среди москвичей, так как признан самым чистым пляжем столицы. Берег Москвы-реки растянут на 150 м. Но стоит учесть, что спуск здесь очень резкий, тяжело будет детям или людям с ограниченными возможностями. Имеются места для переодевания, душевые кабинки, туалеты, спасатели, медпункт, бесплатная парковка, аренда пляжного инвентаря.

Из развлечений предусмотрены работа аниматоров, рестораны, детская площадка, аттракционы, вольеры с птицами и белками, яхт-клуб.

Пляж «Серебряный бор-3»

Данный пляж имеет длину 450 м. Именно здесь находятся зоны отдыха «Улетай» и «Бора-Бора». На берегу установлены тренажеры, любители здорового образа жизни, могут и позагорать, и позаниматься спортом. Отдельно есть площадки для волейбола и большого тенниса. Из полезных услуг: туалеты и раздевалки, душ, медицинский кабинет, спасатели, бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка для автомобилей и отдельно для велосипедов, прокат пляжного и спортивного инвентаря, аренда плавательных средств.

Что делать при чрезвычайных ситуациях на воде. belta.by

В качестве развлечения: кафе, лавочки, детская площадка, яхт-клуб.

Пляж «Тропарево»

Данный пляж — один из самых обновленных, он был благоустроен в 2007-м. Вся территория была очищена, установлен летний театр, детские площадки, зоны с тренажерами. Под купание отведена зона длиной лишь 30 м. Дно пруда песчаное и илистое. Сервисные услуги: туалет, раздевалки, душевые кабинки, спасатели, медицинский пункт, бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка для машин и крытая парковка для велосипедов, аренда плавательных средств b спортивного инвентаря.

Для развлечения посетителей предусмотрены веревочный городок, детская площадка, прокат детских автомобилей, батуты, карусели, тир, конюшня, кафе, беседки, площадки для волейбола, футбола и бадминтона.

Пляж «Левобережный»

Один из самых популярных пляжей столицы. Отмечается, что здесь достаточно мест, где нет солнца. Предусмотрены душ, туалеты, кабинки для переодевания, лежаки. Он расположен в бухте, где очень редкое судоходство. Для удобства и комфорта посетителей имеются туалеты, раздевалки, медпункт, спасатели, бесплатная парковка для автомобилей и велосипедов.

Здесь есть рестораны, детский городок, песочница, карусели, площадка для волейбола, тренажеры, беседки и прокат лодок.

Озеро Мещерское

Мещерский пруд находится среди коттеджной застройки, из-за чего даже в будни здесь большое количество посетителей. Берег озера для купания составляет 100 м. Дно песчаное и илистое. Сам водоем неглубокий, что способствует быстрому прогреву воды. Выделена зона для купания детей — «лягушатник». Имеется медицинский кабинет, спасатели, зонтики, туалеты, кабинки для переодевания, душевая кабина, бесплатная парковка.

Из развлечений: детские городки, горки, беседки, прокат лодок, рыбалка.

Большой городской пруд

Данный пруд расположен в парке Победы. Считается самым большим водоемом в Зеленограде, а также является одним из чистых, имеет хорошую инфраструктуру. Здесь травяной пляж, предусмотрены лежаки и зонтики. Выделена зона для купания детей. Из дополнительных услуг: туалеты.

В качестве развлечений: волейбольная площадка, столы для настольного хоккея и тенниса, водные горки, детская площадка, прокат лодок и катамаранов.

Черное озеро

Данный водоем находится в Зеленограде. Поплавать в чистой воде здесь не получиться. Название у водоема не случайное, вода и правда темная, но не из-за загрязнения, а из-за торфяного дна. Однако из-за этого оно мало популярно. Озеро неглубокое, есть безопасная зона для купания детей. Из плюсов: песчаный пляж и лежаки. Также предусмотрены кабинки для переодевания и туалеты.

Нельзя купаться в местах не предназначенных для этого. Фото Global Look Press

Стоит отметить, что рядом отсутствуют рестораны, лучше позаботиться о питании заранее. Водоем расположен у леса, где можно погулять.

Пляж Северного речного вокзала

Данный пляж с деревянной платформой имеет три бассейна с подогревом воды около 26 градусов. Место находится над Химкинским водохранилищем. Для комфортного отдыха предусмотрены шезлонги, лежаки, зонтики и даже мягкие диваны с балдахинами, диваны-ракушки с откидными козырьками, беседки. Из услуг: раздевалки с сейфами, туалеты, душевые кабинки, медпункт, спасатели. Максимальное количество посетителей 350 человек.

Развлечения: волейбольная площадка, кафе, ресторан и фито-бар.

«Путяевский пруд № 1»

Пруд находится в Сокольниках и имеет песчаный пляж, который окружен деревьями, спасающими от жары. Однако спуск пологий. Есть огороженная буйками зона для купания, отдельный «лягушатник» для детей. Услуги здесь минимальные: раздевалки, теневые навесы, биотуалеты, спасатели и медицинский пункт.

Для развлечения посетителей: игровая зона в виде корабля, качели и кафе с мороженым и напитками, волейбольная площадка. Рядом с пляжем есть прокат катамаранов, акваскутеров и лодок, установка для вейкбординга, где можно прокатиться на доске за катером.

Школьное озеро

Еще одно место отдыха в Зеленограде. Коренным жителям оно более известно, как Верхний пруд, пруд Водокачка или Крюковский пруд.

Сам пруд очень маленький, но пляж местами песчаный и местами травяной. Окружен лесом. У водоема часто проходят соревнования по футболу, волейболу, бадминтону среди школьников. Предусмотрены навесы, раздевалки, один туалет, маленькая парковка, рестораны.