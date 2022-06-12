Слуцкий с бургером и скандал с МОК. «Макдоналдс» переродился в России, а в мировом спорте остается ключевым игроком

Фастфуд и спорт — понятия очень даже совместимые.

12 июня в Москве открылось несколько новых точек бывшего ресторана «Макдоналдс». Его новое название — «Вкусно — и точка», в меню предлагают идентичные бургеры, вишневые пирожки и некую «Колу», которая до боли напоминает Coca-Cola. Единственное, что не успели организаторы, — переделать упаковки для соуса, и логотип «M» закрашен черным маркером. Открытие главного кафе на Пушкинской сопровождалось очередями а-ля 1990-й.

И хотя рекомендации Всемирной организации здравоохранения гласят, что фастфудом злоупотреблять не стоит, «Макдоналдс» идет рука об руку с мировым и российским спортом. «СЭ» вспоминает самые яркие проявления.

Визиты Слуцкого

В 2009 году тогдашнего главного тренера ЦСКА сфотографировали за стойкой «Макдака» аппетитно уминающим бургер. Фото стало хитом, а Слуцкий потом объяснял, что спешил на КВН, поэтому выбрал заведение быстрого питания. И недовольно говорил, как теперь людей интересует, «что Слуцкий сожрал бутерброд, а не то, как играет ЦСКА». Хотя сейчас лучше б людей не интересовало, как играет нынешний клуб Слуцкого «Рубин».

Правда, чуть позже Леонид Викторович признавался, что стал избегать «Макдоналдсов» после памятного мема. Но с самоиронией у этого тренера, возможно, лучше всех в российском футболе. В 2019 году Слуцкий снова заглянул в заведение, будучи тренером «Витесса». И ту фотографию подписал «10 лет спустя».

Леонид Слуцкий в «Макдоналдсе». Личные соцсети

Болт ел по 100 наггетсов в день перед мировыми рекордами

Вообще отношение спортсменов к «Макдоналдсу» и фастфуду сильно варьируется в зависимости от настроений их тренера. На Олимпийских играх в Рио спортсмены чуть не обчистили весь «Мак» из-за однообразия местной пищи и недоверия к ней. По бургеру могут вдарить и футболисты, и фигуристы. А уж в рекламе фастфуда спортсмены задействуются регулярно. Вспомнить даже Александра Овечкина, приносившего ошеломленным клиентам пиццу Papa John's, и Андрея Аршавина с чипсами Lays.

«Макдоналдс» в разное время рекламировали вольно или невольно:

— сестры Уильямс, еще в 2002 году сфотографировавшиеся для постера с огромным количеством картошки фри вокруг;

Серена и Винус Уильямс. Соцсети

— Майкл Фелпс, который во время сверхуспешных Игр-2008 в Пекине даже был амбассадором компании. Его партнер по сборной Райан Лохте также ел почти исключительно американскую еду — и гастрономический патриотизм привел его к четырем медалям на той Олимпиаде;

— Усэйн Болт во время той же Олимпиады фотографировался с наггетсами. СМИ тогда писали, что он ест 100 наггетсов в день — и все равно выигрывает! Возможно, число немного преувеличено, но фото с упаковками остались в соцсетях — интернет помнит все;

— Леброн Джеймс, который одновременно с контрактом умудрился сесть на диету, полностью исключавшую сахар и молочные продукты. В разное время с компанией сотрудничали другие звезды НБА — Шакил О'Нил, Кобе Брайант, Майкл Джордан. В честь Джордана в 1990-х в США продавался бургер McJordan, или Big23, а трехлитровая банка с соусом барбекю, выпущенная к ограниченной партии бургеров, была продана спустя 20 лет на аукционе за 10 тысяч долларов;

— австралийский баскетболист Эндрю Богут, который как-то перед матчем НБА вместе с несколькими партнерами заправился гамбургерами;

— сборная Фиджи по регби, завоевавшая золото на Олимпиаде-2016. В интервью один из победителей сказал просто: «Теперь главная моя мечта — бигмак.

Скандал в Рио

Как оказалось, в Олимпийской деревне в Бразилии вообще больше не было предприятий фастфуда — поэтому очередь в «Макдоналдсе» в час пик по протяженности достигала длины футбольного поля, рассказывали очевидцы. Но у спортсменов было важное преимущество: хотя обычный обед может составлять 1000 калорий, что сильно выше рекомендуемого, у них были все возможности быстро их сжечь. По подсчетам, тренирующийся спортсмен сжигает до 10 тысяч калорий в день.

После того как фотографии очередей в Рио-де-Жанейро обошли мир, Международный олимпийский комитет и компания подверглись критике различных групп по защите здоровья детей и прочих сторонников ЗОЖа. «Макдоналдс» был одним из самых долгоиграющих спонсоров МОК, впервые заключив контракт аж в 1968 году. В 2010-х спонсорство приносило МОК около миллиарда долларов в год, однако в 2017-м фирма резко и неожиданно разорвала контракт. Официально заявлялось, что соглашение закрыто по обоюдной инициативе, но для МОК потеря такого партнера была ударом. Среди причин помимо критики зожников называлось то, что в условиях повышения конкуренции в фастфуде компания вынуждена сокращать издержки и направлять дополнительные ресурсы на обновление меню и улучшение качества ингредиентов и онлайн-услуг. Да и последние скандалы на Олимпиадах, в том числе связанные с Россией, репутацию МОК подмочили.

Станет ли «Вкусно — и точка» такой же успешной хотя бы в российском спорте — покажет время. Наверное, ей тоже не помешает какая-нибудь рекламная кампания со Слуцким или Дзюбой — чтобы избавиться от клише пародии на большого американского брата.

Для тех, кому не терпится снова вкусить бургеры, любезно оставляем адреса открывшихся точек:

Арбат, дом 52, строение 1

ул. Красная Пресня, дом 31

Ленинградское шоссе, дом 63, корпус 1

ул. Большая Дорогомиловская, дом 8А

ул. Большая Ордынка, дом 21, строение 2

Каширское шоссе, дом 61/15

ул. Покрышкина, дом 2

ул. Бутырская, дом 77, строение 2

просп. Маршала Жукова, дом 31, корпус 2

Коломенский проезд, дом 7Б

ул. Люблинская, дом 165, корпус 1А

Одинцово, Можайское шоссе, дом 133

Химки, Ленинградское шоссе, владение 30А

Реутов, Носовихинское шоссе, дом 12