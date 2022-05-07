Сезон клещей: что делать и где не гулять. Советы эксперта
Педиатры-инфекционисты Лилит Аракелян и Ильсия Загирова объясняют, как избежать внепланового похода в лабораторию для выявления энцефалита.
Чем опасны укусы клещей?
Клещи могут быть переносчиками таких возбудителей, как клещевой энцефалит, иксодовый боррелиоз (болезнь Лайма) и бактериальные эрлихиозы.
Распространённость передачи нейроинфекций через клеща довольна широкая, и заболевания могут регистрироваться практически во всем мире, за исключением стран с жарким сухим климатом.
Укус клеща опасен для любого человека, как взрослого, так и ребёнка.
Начало и окончание активности клещей
Сезон активности клещей начинается с марта-апреля и может длиться до сентября-октября, и даже до ноября месяца, в зависимости от погодных условий.
Как избежать укуса клеща
Самое главное средство профилактики клещевого энцефалита — это вакцинация.
При соблюдении схемы вакцинации заболевание встречается редко и, как правило, протекает в легкой форме.
Избежать укуса клеща можно посредством правильной одежды, закрывающей кожные покровы. Рекомендовано надевать одежду светлых оттенков, брюки заправлять в носки, на рукавах должны быть резинки. Капюшон, закрывающий шею. И главное — проводить самоосмотр и осмотр друг друга каждые два часа, так как клещ до момента присасывания передвигается по телу в поиске места в течение двух-трех часов.
Кроме того, не лишним будет использование средств с репеллентами, ими следует обрабатывать одежду перед прогулкой.
Что делать, если клещ все-таки укусил?
Если вы обнаружили у себя или у ребенка клеща:
— выкрутите клеща вращательными движениями или специальным устройством по часовой стрелке;
— продезинфицируйте место укуса 70-процентным раствором спирта или йодом;
— обратитесь в течение суток к врачу;
— не заливайте место укуса подсолнечным маслом.
После удаления клеща помещают в герметичную посуду с влажным кусочком ваты или ткани, для создания влажной атмосферы. Важно сохранить клеща живым и отнести в лабораторию на ПЦР-исследование, чтобы проверить его на наличие клещевых нейроинфекций.
Нельзя тянуть клеща руками и пинцетом — так возрастает риск его раздавливания и увеличивается вероятность заражения, при этом мертвого клеща на обследование не принимают.
В случае если клещ оказался положительным на клещевой энцефалит и при этом у человека отсутствует вакцинация, или вакцинация не завершена, или если вакцинация есть, но был присос двух и более клещей, то необходимо ввести противоклещевой иммуноглобулин не позднее 72 часов с момента укуса.
Опасные районы Москвы
Наиболее опасные районы Москвы, где риск встретиться с клещами высок:
— парк «Лосиный остров»;
— парк «Серебряный бор»;
— парк «Сокольники»;
— Измайловский парк;
— парки Зеленограда;
— парк «Крылатские холмы»;
— Алешкин лес;
— Кусковский парк.
Анастасия Кравченко