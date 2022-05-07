Сезон клещей: что делать и где не гулять. Советы эксперта

Весна — время не только зеленеющих деревьев и цветущих садов, но и начала сезона клещей.

Педиатры-инфекционисты Лилит Аракелян и Ильсия Загирова объясняют, как избежать внепланового похода в лабораторию для выявления энцефалита.

Чем опасны укусы клещей?

Клещи могут быть переносчиками таких возбудителей, как клещевой энцефалит, иксодовый боррелиоз (болезнь Лайма) и бактериальные эрлихиозы.

Распространённость передачи нейроинфекций через клеща довольна широкая, и заболевания могут регистрироваться практически во всем мире, за исключением стран с жарким сухим климатом.

Укус клеща опасен для любого человека, как взрослого, так и ребёнка.

Начало и окончание активности клещей

Сезон активности клещей начинается с марта-апреля и может длиться до сентября-октября, и даже до ноября месяца, в зависимости от погодных условий.

Отдых в парке. Фото Global Look Press

Как избежать укуса клеща

Самое главное средство профилактики клещевого энцефалита — это вакцинация.

При соблюдении схемы вакцинации заболевание встречается редко и, как правило, протекает в легкой форме.

Избежать укуса клеща можно посредством правильной одежды, закрывающей кожные покровы. Рекомендовано надевать одежду светлых оттенков, брюки заправлять в носки, на рукавах должны быть резинки. Капюшон, закрывающий шею. И главное — проводить самоосмотр и осмотр друг друга каждые два часа, так как клещ до момента присасывания передвигается по телу в поиске места в течение двух-трех часов.

Кроме того, не лишним будет использование средств с репеллентами, ими следует обрабатывать одежду перед прогулкой.

Клещ. Фото Global Look Press

Что делать, если клещ все-таки укусил?

Если вы обнаружили у себя или у ребенка клеща:

— выкрутите клеща вращательными движениями или специальным устройством по часовой стрелке;

— продезинфицируйте место укуса 70-процентным раствором спирта или йодом;

— обратитесь в течение суток к врачу;

— не заливайте место укуса подсолнечным маслом.

Клещ. Фото Global Look Press

После удаления клеща помещают в герметичную посуду с влажным кусочком ваты или ткани, для создания влажной атмосферы. Важно сохранить клеща живым и отнести в лабораторию на ПЦР-исследование, чтобы проверить его на наличие клещевых нейроинфекций.

Нельзя тянуть клеща руками и пинцетом — так возрастает риск его раздавливания и увеличивается вероятность заражения, при этом мертвого клеща на обследование не принимают.

В случае если клещ оказался положительным на клещевой энцефалит и при этом у человека отсутствует вакцинация, или вакцинация не завершена, или если вакцинация есть, но был присос двух и более клещей, то необходимо ввести противоклещевой иммуноглобулин не позднее 72 часов с момента укуса.

Опасные районы Москвы

Опасные районы Москвы.

Наиболее опасные районы Москвы, где риск встретиться с клещами высок:

— парк «Лосиный остров»;

— парк «Серебряный бор»;

— парк «Сокольники»;

— Измайловский парк;

— парки Зеленограда;

— парк «Крылатские холмы»;

— Алешкин лес;

— Кусковский парк.

Анастасия Кравченко