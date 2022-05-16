Летние лагеря для детей в Москве в 2022 году

Как с пользой провести каникулы в Москве.

Школьники с радостью ждут каникул, ведь это пора отдыха. В связи с закрытыми границами родители уже задаются вопросом, как организовать веселые и полезные каникулы для своих детей. Расскажем, какие лагеря будут работать в Москве.

Организация детского летнего отдыха заботит многих родителей. Лучше всего отдать предпочтение профессионалам — летним лагерям, которые можно подобрать по интересам каждого конкретного ребенка. Сегодня в столице разработаны разнообразные программы для детей разного возраста. Путевка в летний лагерь — отличный вариант для отдыха, образования и поиска новых друзей.

Театральный лагерь «Ирбис»

Лагерь имеет летний дневной формат. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок культурно и весело провел лето, то выберите театральный лагерь. По итогу смены организаторы обещают представить полноценный спектакль.

Цель их программы — обучить набору актерских навыков и как их применять в жизни. Профессиональные занятия актерским мастерством, танцами, ораторским искусством — все это будет входить в занятия.

Кроме обучения актерскому мастерству предусмотрена развлекательная программа: экскурсии-квесты по музеям и паркам, кинопросмотры с разбором, пешие экскурсии, чемпионат по игре в мафию, чаепития и финальный показ на большой сцене.

Помимо этого, ежедневно будет работать фотограф и видеограф, которые предоставят материалы после каждого дня.

Цена: от 26 тысяч рублей.

Театральный лагерь «Ирбис». leto.irbis-studio.ru

Cyber Class

Если ваш ребенок заинтересован IT-сферой, которая сейчас очень популярна, в Москве будет работать лагерь Cyber Class. В течение смены каждый ребенок сможет разработать собственный проект. IT представлена в разных направлениях: робототехника (разработка и программирование робота), программирование игр (создание своей компьютерной игры), майнкрафт (создание своего мира с набором сложных конструкций), 3D-моделирование (разработка 3D-модели и печатать на 3D-принтере).

Все дети будут разделены по возрасту и уровню знаний.

Программа построена так, что в первой половине дня — обучение, а во второй — развлекательные мероприятия. Например, экскурсии в интерактивные музеи, посещение Кидзании, Экспериментариума и Робостанции, занятия спортом, игры на улице, поездка в Панда-парк и батутный центр.

Программа проводится по трем адресам в Москве:

м. «Полежаевская», Хорошевская 4-я Магистральная ул., д. 5, с. 1;

м. «Братиславская», ул. Братиславская, д. 18, корп. 1;

м. «Молодежная», ул. Ярцевская, д. 27, корп. 8.

Цена: от 14 500 рублей.

Cyber Class. cyberclass.ru

Футбольный лагерь FFC Camp

FFC Camp является крупным дневным лагерем для любителей футбола. Возрастной ценз: от 3 до 16 лет.

В лагере будут работать профессиональные тренеры по футболу. В добавок есть занятия по английскому языку, художественному искусству, актерскому мастерству, шахматам, ментальной арифметике и единоборствам. В качестве развлекательных мероприятий предусмотрены: игры, творческие мастер-классы, лепка, рисование, английский, ментальная арифметика.

Как отмечают организаторы, их лагерь открыт для детей любого уровня подготовки.

У групп с 5 до 16 лет проходят по две тренировки в день, каждая по полтора часа. У маленьких детей только одна тренировка, по времени — один час.

Программа проводится по четырем адресам в Москве:

м. «Краснопресненская», ул. Дружинниковская, д.18;

м. «Новаторская», Ленинский проспект, д. 97, к. 4;

м. «Ленинский проспект», 5-й Донской проезд, 15, ст. 7;

м. «Алексеевская», ул. Новоалексеевская д. 6.

Цена: от 14 500 рублей.

Футбольный лагерь FFC Camp. futurefc.ru

Лагерь для юных фигуристов

Лагерь по фигурному катанию предусмотрен для детей от 5 до 16 лет. Все занятия проходят в ледовом комплексе City Sport (м. «Нагатинская»). Отмечается, что комплект спортивной формы входит в стоимость.

В лагере работают профессиональные тренеры по фигурному катанию, дополнительно предусмотрены занятия по английскому языку, актерскому мастерству, единоборствам, шахматам, ментальной арифметике. В качестве развлекательной программы организаторы проведут игры в мафию, «Где логика», «Что? Где? Когда?».

Лагерь предусмотрен для детей любого уровня подготовки. В расписании две тренировки в день по полтора часа, а также, чтобы отвлечься от фигурного катания, будет выделено время на развитие логического мышления, математических и интеллектуальных способностей.

Цена: 54 000 рублей.

Лагерь для юных фигуристов.

Superheroes Summer Camp

В лагере весь день общение проходит на английском языке, происходит полное погружение в языковую среду. Темы для обсуждений разнообразные: география, история страны, мира. Каждый ребенок сделает презентации и театральные постановки, кулинарные и научные мастер-классы. Их будут ждать активности: спорт и игры в парке.

Программа подходит для детей с 7 до 13 лет. Все преподаватели являются носителями языка. Обязательное правило — минимум два часа прогулок на свежем воздухе. Каждая неделя будет посвящена определенной стране, личности и навыку. Так дети смогут ознакомиться с традициями, кухней, обычаями страны, которой посвящена неделя. Например, неделя Кубы, личность — Че Гевара, а навык — лидерские качества.

Цена: от 26 000 рублей.

Superheroes Summer Camp.

Hockey Masters Camp

Дневной лагерь для детей от 5 до 16 лет. Здесь профессиональные тренеры будут проводить тренировки, дополнительно есть занятия по английскому языку, шахматам, актерскому мастерству, ментальной арифметике и единоборствам.

Лагерь принимает хоккеистов любого уровня подготовки.

В программе предполагаются две тренировки на льду по полтора часа и занятие единоборствами два раза в неделю. На льду будут отрабатываться техники игры в хоккей. В качестве развлекательной программы ожидают игры в мафию, квизы и настольные игры.

Программа проводится по двум адресам в Москве:

м. «Нагатинская»;

м. «Ленинский проспект».



Цена: от 54 000 рублей.

Hockey Masters Camp. hockeymasters.ru

СкалоЛагерь

Городской лагерь в Сокольниках предназначен для детей от 7 до 12 лет на базе скалодрома LimeStone. Каждая смена имеет свою тематику: экология, этнос, динозавры, рыцари, олимпиада, космос и т.д.

В первую очередь детей ждут занятия скалолазанием, а также большое количество мастер-классов, игры в парке «Сокольники», общение с новыми друзьями. За время, проведенное в лагере, дети научатся ставить опыты и проводить эксперименты, в процессе игр применят на практике новые знания, научатся общаться.

Задача СкалоЛагеря — приобщить детей к ЗОЖ. СкалоЛагерь включает в себя физическое и психосоциальное развитие.

Цена: от 15 675 рублей.