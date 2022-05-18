Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года

Путешествия в 2022 году: направления и цены.

Любители путешествий с нетерпением ждут лета, чтобы отправиться в отпуск, ведь в теплое время года он намного ярче и приятнее. Сейчас трудно подобрать доступный маршрут из-за закрытого неба, но мы собрали лучшие бюджетные варианты для летнего отдыха.

Большинство людей берут отпуск в летнее время. Советуем выбрать такие месяцы, как июнь и сентябрь, — они значительно дешевле. Если в начале лета Черное и Средиземное моря плохо прогреты, то в начале осени вас будет ждать теплое море и отсутствие изнуряющей жары.

Если вы планируете свой отпуск сами, то заранее позаботьтесь о бронировании отеля, так как сейчас большинство привычных онлайн-сервисов не работает на территории РФ. Перед поездкой за границу снимите достаточное количество наличных, чтобы можно было обменять на месте прибытия, — большинство российских карт не принимают.

Содержание статьи Скрыть Крым

Сочи

Анапа

Абхазия

Турция

ОАЭ

Шри-Ланка

Таиланд

Азербайджан

Крым

Для бюджетного отдыха в первую очередь можно рассматривать юг нашей страны. Принято считать, что там все очень дорого, но это не так. Выбирайте Крым и Краснодарский край из-за чистого моря, сосен, можжевельника, гор, пальм, дельфинов и фруктов. Здесь можно подобрать лечебный курорт.

Полуостров богат природными и архитектурными памятниками: Ласточкино гнездо, гора Ай-Петри, Херсонес Таврический, памятник затопленным кораблям в Севастополе и мыс Фиолент. Не забудьте посмотреть императорские дворцы в Ливадии и Массандре.

Цены в июне от 15 тысяч рублей на одного человека за неделю, в июле и августе будет дороже.

Сочи

Город преобразился после зимних Олимпийских игр 2014 года. Теперь здесь есть отели мировых сетей, виллы и люксовые рестораны. Советуем обязательно посетить Красную Поляну.

Погода здесь располагает к длительным прогулкам по паркам и у моря. Можно прогуляться по Имеретинской набережной, организовать пикник и проводить закат.

Если вы планируете отдых с детьми, то посетите парк «Ривьера» с дельфинарием и разнообразными аттракционами. Или можно отправиться в «Скай-парк», который расположен на большом подвесном мосту высотой 207 м. Для любителей экстрима есть банджи-джампинг, или прыжки на специальном канате вниз с высоты 69 или 207 м. В Сочи есть морской порт, который официально признан самым красивым в России. Тут установлен памятник героям легендарной «Бриллиантовой руки». Есть прокат на белоснежной яхте (бюджет от 500 рублей).

Также открыты для посещения: музей истории города, дендрарий, зимний театр, Олимпийский парк, стадион «Фишт», «Сочи Автодром».

Цены в июне от 15 тысяч рублей на одного человека за неделю, в июле и августе будет дороже.

Сочи. Фото Global Look Press

Анапа

Краснодарский край богат курортами. Самым популярным является солнечная Анапа. Здесь мелководное побережье и песчаный пляж, отлично подойдет для отдыха с детьми. Помимо отдыха можно подобрать лечение в санаторно-оздоровительных комплексах.

К посещению рекомендованы Анапский мыс с маяком, который был установлен в XIX веке, краеведческий музей и 200-летний некрополь, где похоронена жена Сергея Есенина — Зинаида Райх. Тут же имеется бювет с минеральной водой. Другой целебный источник находится в поселке Горный, также тут можно купить мед. Рядом расположился Анапский археологический музей «Горгиппия» с памятником «Алые паруса», военный мемориал «Русские ворота». Работают поющие фонтаны.

Рекомендуем посетить парк «Долина Сукко», винодельческое хозяйство «Долина Лефкадия», озеро Абрау, музей-заповедник «Фанагория», Утришский заповедник.

Цены в июне от 15 тысяч рублей на одного человека за неделю, в июле и августе будет дороже.

Абхазия

Одна из немногих стран, которая принимает туристов из России. Несмотря на то что данная страна не может похвастаться развитой инфраструктурой и сервисом, здесь прекрасная природа и море, которые никого не оставят равнодушным. В Абхазии очень полезный для здоровья климат. Но будьте осторожны, тут легко подцепить ротавирус.

В этой стране вас ждут шикарные пляжи Гудауты, Пицунды и Гагры, а также горы с древними крепостями, подземными пещерами в Новом Афоне (которые сравнивают с американской Карлсбадской пещерой). Советуем посетить Келасурскую стену, руины замка Баграта в Сухуми, заповедник у озера Рица. Для самых смелых есть возможность полетать на параплане. Здесь вы насладитесь красотой прозрачных горных рек и ручьев.

Особенно популярны такие достопримечательности, как замок принца Ольденбургского 1902 года и Сухумская бухта VI века до н. э.

Цены от 15 тысяч рублей на одного человек за неделю.

Турция. Фото Global Look Press

Турция

Турция — лидер в сфере туризма у россиян. Данная страна славится системой «все включено», чистейшими пляжами, шопингом, едой, большим количеством развлечений и отличным обслуживанием. Здесь каждый сможет подобрать курорт под свои потребности. Побережье четырех морей (Эгейского, Средиземного, Черного и Мраморного) мало кого оставит равнодушным.

Большинство природных объектов страны входит в список ЮНЕСКО. Также за время путешествия можно посетить сказочный Стамбул, Фетхие, полетать на воздушном шаре над Каппадокией.

В сравнении с прошлым годом цены выросли, но остаются доступными. Стоит отметить, что время полета увеличилось практически в два раза, сейчас до страны можно добраться прямым рейсом за пять с половиной часов. Лучшие месяцы для посещения — с мая по октябрь.

Цены от 35 тысяч рублей на одного человека за неделю.

ОАЭ

Перед поездкой важно учесть, что лето в Объединенных Арабских Эмиратах слишком жаркое и душное. Средняя температура воздуха доходит до +45 градусов. Это может омрачить весь отдых. За счет этого летом цены доступнее, чем осенью или весной.

В стране большое количество как рукотворных, так природных объектов, мест для развлечений, отдыха и СПА. Каждый найдет что-то для себя, ведь отдых здесь может быть экзотическим, экстремальным, познавательными и даже мистическим.

Главная достопримечательность — Бурдж-Халифа высотой 828 м (163 этажа). Вторым популярным местом являются острова Пальм, которые многие называют восьмым чудом света. Из того, что построил человек, из космоса видны данный искусственный архипелаг и Великая Китайская стена. Также тысячи туристов приезжают, чтобы увидеть Золотой рынок Дубая, ведь здесь золото повсюду.

Цены от 40 тысяч рублей на одного человека за неделю.

ОАЭ. Фото Global Look Press

Шри-Ланка

Не так много, но есть прямые рейсы на Шри-Ланку. К тому же сейчас там сняли все ограничения, связанные с COVID-19.

Страну называют жемчужиной Тихого океана. В первую очередь вы увидите шикарные чайные плантации, некоторые сорта растут на склонах свыше двух тысяч метров.

Здесь можно жить в горах, съездить на сафари, увидеть китов. А главное — узнаете историю чая, можно погладить больших черепах в Хиккадуве и слонов в Пиннавеле, для любителей дайвинга — можно понырять у берегов Велигамы. Посетить Львиную скалу, заповедник в Синхараджа.

Руины Анурадхапуры входят в список ЮНЕСКО. Античный город начал свою историю в третьем веке. Тут находится большое количество достопримечательностей: храмовый комплекс Маха вихара со святым деревом Шри Маха Бодхи, монастыри Руванвели, Абаджагири и Джетаванарама.

На Шри-Ланке расположен знаменитый храм с зубом Будды. Обязательно посетите национальный парк площадью 30 тысяч га вокруг озера Уда-Валаве. Именно отсюда наблюдают за слонами, еще здесь водятся леопарды, шакалы, обезьяны, крокодилы.

Цены от 44 тысяч рублей на одного человека за неделю.

Таиланд. Фото Global Look Press

Таиланд

Летом очень бюджетно ехать в Таиланд, потому что данное время года там нетуристический сезон. Из-за этого цены в два раза дешевле. Зато можно поесть свежие фрукты. С июня по сентябрь там сезон дождей и очень высокая влажность. Лучше отдать предпочтение курортам Сиамского залива (Паттайя, Ко Чанг, Самуи, Хуахин), здесь редко бывают дожди.

Ради чего стоит приехать — невероятная природа, чистые пляжи, великие религиозные сооружения, шоппинг и местная кухня.

Если вы предпочитаете спокойный отдых, то вам подойдут курорты Самуи, Хуахина, Пхукета и Краби. Здесь много развлечений для детей. Активным туристам есть чем заняться: водные лыжи, поход в горы, виндсерфинг и дайвинг, дельтаплан или гольф.

Прямых рейсов нет, нужно лететь через Катар.

Цены от 60 тысяч рублей на одного человека за неделю.

Азербайджан

Советуем выбрать данную страну для летнего отдыха, ведь на территории Азербайджана находится более 250 красивых озер, часть из которых окружена горными хребтами, у подножия построены отели с хорошим сервисом. Самое красивое — озеро Гёйгёль, которое расположено на западе страны и входит в состав одноименного национального парка.

Если вы хотите посмотреть достопримечательности, то важно учесть, что они расположены на большом расстоянии друг от друга.

Что стоит посмотреть? Государственный музей азербайджанского ковра и народного прикладного искусства, древний армянский Гандзасарский монастырь (первое упоминание об обители датируется X веком), Гобустан (наскальные рисунки и грязевые вулканы, которые входят в список культурного наследия ЮНЕСКО), дворец Ширваншахов (бывшая резиденция правителей Ширвана), памятник Баку «Девичья башня».

Цена от 22 тысяч рублей на одного человека за неделю.