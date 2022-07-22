Toyota Crown 2023: поколение 16-е, революционное

Представлено новое поколение самой старой модели японского бренда, считавшейся до сих пор и самой консервативной. «Корона» поменяла имидж, компоновку и получила сразу четыре разных кузова.

Crown отсчитывает родословную с 1955 года, и на протяжении почти семи десятков лет это был седан (хотя в некоторых поколениях встречались и универсалы, и даже купе) классической заднеприводной компоновки. На внутреннем японском рынке, которому в первую очередь и была адресована модель, это расценивалось не как архаизм, а скорее как признак высокого статуса, но теперь поклонникам Crown придется перестраиваться ради глобализации.

Toyota Crown 2023.

Новый автомобиль, имеющий базовую переднеприводную компоновку, будет продаваться на рынках 40 стран, включая США, где он должен сменить большой седан Avalon. Собственно, с ним новинка и породнилась: на лежащей в ее основе платформе GA-K с поперечным расположением двигателя базируется еще больше десятка моделей, включая знакомые нам Camry и RAV4. Но в самом близком родстве она состоит с кроссоверами Toyota Highlander и Lexus RX пятого поколения, недаром длина колесной базы, 2850 мм, у всех троих одна и та же.

Задний вид Toyota Crown 2023.

Кстати, у Crown предыдущего поколения, пятнадцатого по счету, база была длиннее, но по габаритам преемник его обошел: 4928 мм в длину, 1839 мм в ширину и 1539 мм в высоту. Нужно уточнить — речь идет о кросс-седане, представленном в серийной версии 2023 модельного года, но вместе с ним в ранге концепт-каров дебютируют еще три варианта — Crown Sedan, Crown Estate и Crown Sport. Они отличаются от базовой модели не только типом кузова, но и дизайном, отдельные детали которого намекают на различные силовые установки. В частности, у более компактного кросс-хэтча Sport, явно ориентированного на европейский рынок, «двухэтажные» головные фары и относительно скромная радиаторная решетка, а у кросс-универсала Estate таковой фактически нет — вероятно, это электромобиль.

Toyota Crown 2023.

Но приподнятый седан в черном кроссоверном обвесе представлен как гибридный, причем варианта два, с различными двигателями и трансмиссией. Система с 2,5-литровым атмосферником мощностью 186 л. с. и фирменным электромеханическим вариатором планетарного типа позиционируется как базовая. В топовом же варианте 272-сильный 2,4-литровый турбомотор работает с классическим шестиступенчатым «автоматом» с муфтой сцепления вместо гидротрансформатора, а совокупная отдача составляет 340 л. с.

Обе установки, но в немного дефорсированном виде, позаимствованы у нового Lexus RX, в обоих случаях используются никель-металлогидридные тяговые батареи, а задние колеса приводит электромотор. Но распределение тяги в системе полного привода получилось разным: если у менее мощной версии, где она носит название E-Four Advanced AWD, на передние колеса приходится от 20 до 100 процентов крутящего момента, то у топовой Hybrid Max — от 30 до 70 процентов. Кстати, колеса могут иметь посадочный диаметр от 19 до 21 дюйма, в зависимости от исполнения, в списке опций — адаптивные амортизаторы и активная система помощи при прохождении поворотов АСА.

Интерьер Toyota Crown 2023.

Очень похожа на упомянутый Lexus и архитектура интерьера с двумя дисплеями диагональю 12,3 дюйма, размещенными в одном корпусе, но на разных уровнях. Цифровая панель приборов имеет несколько вариантов отображения информации, включая специальный гибридный, стимулирующий водителя к экономичной езде. Мультимедийный комплекс поддерживает обновление по воздуху, голосовое управление многими функциями и беспроводную синхронизацию с двумя смартфонами одновременно. Комплекс систем безопасности Safety Sense дополнен автопарковщиком, способным работать без человека за рулем.

Интерьер Toyota Crown 2023.

Также доступны технология цифрового ключа и система кругового обзора, обеспечивающая вид с высоты птичьего полета. Цены, от 4,35 млн иен, объявлены пока только для японского рынка, где Crown расположится в модельном ряду «Тойоты» примерно посередине между седаном Camry (от 3,5 млн иен) и внедорожником Land Cruiser 300 (от 5,1 млн иен).