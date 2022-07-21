Chevrolet Blazer EV: любой привод за ваши деньги

В США дебютировал новый электрический кроссовер со старым именем. Одна из его любопытных особенностей — возможность для покупателя выбрать передний, полный или задний привод.

Один из первых вопросов, возникающих при знакомстве с новинкой, — почему для нее не придумали новое оригинальное имя. Ведь на обычный среднеразмерный кроссовер Chevrolet Blazer с бензиновым двигателем электромобиль похож лишь внешне, да и то отдаленно. У него другие пропорции, более динамичный и приземистый силуэт, более рельефные боковины и масса «вкусных» деталей, взять хотя бы крышки-жабры в передних крыльях, под одной из которых скрывается зарядный разъем. Подобная крышка, хотя и не столь затейливо оформленная, имеется у свежего электрокроссовера Cadillac Lyriq, и неспроста: Blazer EV базируется на той же платформе GM Ultium. Она примечательна своей гибкостью: помимо «Лирика», на ней построены огромный электрический пикап Chevrolet Silverado EV и сверхмощный GMC Hummer EV с тремя электромоторами и пневматической подвеской. У «Блейзера» таковой нет, и он на сегодняшний день является самым доступным Ultium-мобилем.

Габариты новинки пока не рассекречены, но, учитывая явное родство с кроссовером Cadillac, он наверняка имеет около пяти метров в длину, около двух метров в ширину и чуть больше 1,6 метра в высоту. При таком калибре в салоне могли бы поместиться три ряда сидений, но, как и Lyriq, Blazer EV имеет двухрядную компоновку и емкий багажник. Архитектура передней панели тоже очень похожа на кадиллаковскую, но есть нюансы. Здесь нет изогнутого 33-дюймового дисплея, вместо него — обычная цифровая панель приборов диагональю 11 дюймов и 17,7-дюймовый экран мультимедийной системы Ultifi с возможностью обновления по воздуху. Зато дефлекторы климатической системы не спрятаны, а, напротив, выставлены напоказ в виде фирменных «турбин», что создает атмосферу спортивности. И ей в полной мере соответствует силовая установка заряженной версии SS: два электромотора, передний и задний, выдают 565 л. с., позволяя разогнаться до 60 миль в час (97 км/ч) быстрее чем за четыре секунды (режим форсажа называется WOW — Wide Open Watts). Примечательно, что у родственного «Кадиллака» пока нет столь динамичной модификации: в единственном серийном варианте он комплектуется одним 340-сильным двигателем, расположенным сзади.

Chevrolet Blazer EV. chevrolet.com

Здесь начинается самое интересное: в отличие от «Лирика», у которого в перспективе тоже появится полноприводная двухмоторная версия, Blazer EV в самом простом варианте будет иметь передний привод. Мощность мотора, расположенного под капотом, пока не названа, но известны дальность хода на одной зарядке, около 400 километров, и даже базовая цена — от 45 тысяч долларов против 60 тысяч у заднеприводного «Кадиллака» и 33 тысяч у обычного «Блейзера» с бензиновым мотором. Описанная двухмоторная топ-версия обойдется американцам уже в 66 тысяч долларов, будет и несколько промежуточных вариантов, причем в одном из них, RS, покупатель сможет выбирать между передним, задним и полным приводом. Самая дальнобойная модификация с тяговой батареей на 100 кВт-ч (предположительно) будет иметь запас хода 515 километров, 10-минутная зарядка постоянным током от «быстрого» 190-киловаттного терминала позволит проехать 126 километров.

Поскольку Chevrolet позиционируется ниже «Кадиллака», в базе он выглядит несколько скромнее: в частности, минимальный посадочный диаметр колес — 19 дюймов против 20. В топ-версии колеса 22-дюймовые, шасси имеет спортивные настройки, бамперы — более агрессивный дизайн, а фары соединяет светодиодная полоса с подсвеченным логотипом Chevrolet по центру. За доплату предлагаются проекционный дисплей, цифровое зеркало заднего вида и автопилот второго уровня Super Cruise, позволяющий водителю убирать руки с руля на некоторых участках дорог в США и Канаде, знакомых системе навигации. Предварительные заказы на Blazer EV уже принимаются, но производство на заводе General Motors в Мексике стартует только через год, причем первыми получить электрокроссоверы могут американские полицейские: для них уже анонсирована специальная версия PPV.