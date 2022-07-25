Daewoo Nexia: от «Опеля» до «Равона»

Одна из самых доступных иномарок на российском вторичном рынке имеет длинную и бурную биографию, уходящую корнями в 80-е годы прошлого века.

Opel Kadett E

Opel Kadett E.

Opel Kadett E образца 1984 года стал прототипом первой по-настоящему массовой модели южнокорейского бренда Daewoo, работавшего под патронажем General Motors. Для своего времени это был довольно прогрессивный автомобиль, с передним приводом, подвеской McPherson впереди и нехитрой торсионной балкой сзади, недорогой и практичный, недаром он был удостоен в Европе титула Car of the Year 1985. Он выпускался с различными типами кузова, вплоть до кабриолета, и различными двигателями, в том числе с 16-клапанным 1,8-литровым агрегатом мощностью более 150 л. с. (Kadett GSi). Модель была по-настоящему глобальной: помимо Германии и Южной Кореи, ее производство было организовано в Бельгии, Великобритании, Португалии, Югославии, Испании, Египте, Индии, Румынии, Польше, Вьетнаме, Иране.

Pontiac LeMans

Pontiac LeMans.

У «Кадета» было множество имен, в зависимости от рынков, и корейский вариант, дебютировавший в июле 1986 года, изначально получил название LeMans. На протяжении нескольких лет автомобили даже поставлялись в США как Pontiac LeMans, но славное имя, которое прежде носили мощные большие машины американского формата, не принесло успеха малолитражке корейской сборки. Чуть позднее модификацию с трехдверным кузовом хэтчбек стали называть Daewoo Racer, некоторые версии были известны как Cielo, а имя Nexia модель приобрела в экспортном исполнении после обновления в начале 1990-х годов. Но суть от этого не изменилась: компактный седан (колесная база — 2,52 метра, габаритная длина — около 4,5 метра) комплектовался 1,5-литровыми двигателями с двумя или четырьмя клапанами на цилиндр, коробка передач могла быть как механической, так и автоматической.

Daewoo Nexia 1996

Daewoo Nexia 1996.

В 1995 году Opel Kadett уступил место новой модели Astra, а еще через пару лет в модельном ряду Daewoo появились две новые модели — компактный Lanos, созданный на модернизированной платформе «Нексии», и ее прямая наследница по имени Nubira. Но для модели, возраст которой уже превышал десять лет, только начиналась вторая жизнь: в 1996 году вместо корейских машин у российских дилеров стали появляться автомобили, собранные «отверточным» методом в Ростове-на-Дону. Но вскоре их вытеснили узбекские «Нексии»: компания UzDaewoo взялась за дело куда более серьезно, освоив производство полного цикла. В 2002 году узбеки даже провели рестайлинг, попутно поменяв восьмиклапанный двигатель на более мощный 16-клапанный, но коробка передач осталась только механической, а антиблокировочная система так и не появилась, не говоря уже о подушках безопасности.

Daewoo Nexia 2003

Daewoo Nexia 2003.

Однако российские автомобилисты, для многих из которых Nexia стала первой новой иномаркой, в большинстве своем не были избалованы техническим прогрессом. Им вполне хватало кондиционера, электростеклоподъемников и гидроусилителя руля, и не беда, что этот самый руль, лежащий на коленях, не регулировался ни по высоте, ни по вылету, а материалы отделки салона были более чем бюджетными. Куда важнее были просторный салон, необъятный багажник и наличие уникальной вещи — переключателя октанового числа бензина: переставив перемычку, можно было заливать хоть 92-й вместо рекомендованного 95-го, хоть вообще 87-й. Мирились и с быстро ржавеющими панелями кузова, и с «потеющими» маслом моторами, и с часто лопающимися пружинами задней подвески, — все это компенсировалось простотой ремонта и обилием запчастей, которые годились и от упомянутого «Ланоса», и от более крупного Espero, и от старых «Опелей». Поэтому модель прочно обосновалась в нише между продукцией АвтоВАЗа и «настоящими» новыми иномарками, и едва ли будет большим преувеличением сказать, что большинство нынешних российских водителей учились и сдавали экзамены именно на «Нексии».

Ravon Nexia

Ravon Nexia.

В 2016 году производство многократно перелицованного «Кадета» в Узбекистане было наконец прекращено, его сменил Daewoo Lacetti, а на российский рынок вышел новый бренд Ravon. Одна из его моделей носила имя Nexia, но преемственность оказалась лишь маркетинговой: на самом деле это был седан Chevrolet Aveo, более компактный, чем Opel Kadett. Его выпуск, уже под оригинальной американской маркой, продолжается и поныне, но на наших улицах до сих пор куда больше настоящих, старых «Нексий», этаких динозавров, отказывающихся вымирать вопреки законам эволюции.