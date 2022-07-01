Машина в кредит: на чем сегодня реально сэкономить?

Советы о том, как сэкономить на покупке подержанного автомобиля.

Автоэксперт Кирилл Митин отмечает, что сейчас многие хотят сохранить деньги, рассматривая вариант с покупкой машины. Однако поставки новых автомобилей прекратились, и рынок стал перегреваться. В связи с этим цены выросли до неадекватных цифр.

По словам эксперта, объем реализации автомобилей в мае этого года упал на 83,5 процента. Сейчас продают 24-25 тысяч автомобилей в месяц, тогда как в 2021 году реализовывали почти 150 000 новых машин. За пять месяцев 2022-го продали 318 000 транспортных средств против 663 000 в 2021-м (минус 52 процента). База 2021 года примерно вдвое ниже пиковых уровней 2008 и 2012 годов, когда в России продавали почти 3 миллиона новых транспортных средств в год. С 2015-го по 2021-й в год продают около 1,6 миллиона автомобилей.

Как сэкономить при покупке автомобиля?

При покупке автомобиля нужно предусмотреть все нюансы. Так, известно, что приобретать машины лучше в конце года, квартала или месяца. В это время салонам необходимо выполнить план по продажам, автодилеры решаются на продажу даже в минус себе.

Еще одна хорошая возможность выгодно приобрести автомобиль — это воспользоваться трейд-ином. Данная программа подразумевает сдачу старого автомобиля и приобретение со скидкой новой машины. Однако некоторые салоны принимают автомобили по цене ниже рынка, а скидка на новые не всегда это компенсирует. Стоит внимательно рассчитать все расходы. Некоторые специально приобретают старые машины для сдачи в трейд-ин, но на этот метод нужно больше времени.

Подходить к покупке машины нужно с холодной головой. Фото Global Look Press

Изучайте различные предложения и программы от автопроизводителей и банков. Некоторые партнерские кредитные программы предусматривают более низкие цены на машины, чем при покупке без займа.

Можно рассмотреть вариант покупки автомобиля в лизинг, который стал доступен для физических лиц. Данный метод предполагает невысокие ежемесячные платежи, но при последней оплате необходимо разом заплатить большую сумму. При условии лизинга покупатель получает скидку больше, чем на кредитных условиях.

Если вас не особо беспокоят царапины, то можно найти машину с повреждениями. Дилеры, как правило, тратят на них много времени и денег на ремонт. Поэтому ее можно приобрести дешевле, а потом самостоятельно довести до совершенства.

Можно найти и заведомо непопулярную и неликвидную модель, попросив о значительной скидке.

Из чего складывается стоимость автомобиля?

При покупке автомобиля в салонах регулярно предлагают много дополнительных услуг, которые значительно повышают общую стоимость. Однако среди них есть ряд необязательных. К ним относят климат-контроль, фирменные покрышки, GPS-навигатор, спортпакет или брызговики. Но обойтись можно без многих таких опций.

За непопулярную модель можно попросить значительную скидку. Фото Global Look Press

Парктроник, например, необходим в городской среде, но в небольших городах и деревнях он не нужен. Оцените самостоятельно опции, какие вам нужны, а от каких можно отказаться. Это поможет сэкономить средства.

На цену влияет и цвет автомобиля. Самыми востребованными считаются белый, черный и серый. Дорогими будут модели с эксклюзивным цветом.

Отдавайте предпочтения не самым последним моделям. Есть транспортные средства с достаточно небольшим пробегом. На цену также влияют оригинал ПТС, количество владельцев по ПТС, пробег, наличие ДТП и ликвидность. Узнать историю транспортного средства можно на сайтах ГИБДД, РСА и ФНС.

При этом не стоит экономить на активной и пассивной системе безопасности, а также противоугонной системе.

Также стоит подумать, сколько машина с пробегом потеряет в стоимости и сможете ли вы ее потом перепродать. Самое главное — подойти к покупке с холодной головой и хорошей проверкой.