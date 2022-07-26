Lada XRAY: прощаемся с буревестником революции

Кажется, тольяттинский квазикроссовер уходит окончательно: машины изымают из тестовых парков, руководство АвтоВАЗа делает соответствующие заявления. Жаль, ведь скоро XRAY мог бы отметить десятилетний юбилей.

Lada XRAY.

В августе 2012 года на Московском автосалоне был представлен эффектный концепт-кар Lada XRAY, созданный под руководством нового шеф-дизайнера Стива Маттина. Правда, называть англичанина, ранее работавшего в Mercedes-Benz и Volvo, единственным автором было бы некорректно: дизайн экстерьера разрабатывал Евгений Ткачев, пришедший на «Ладу» немного раньше из компании Dacia, а за интерьер, тоже довольно смелый, отвечал Николай Суслов. Поговаривают, роль Маттина свелась к выбору из нескольких предложенных вариантов и изобретению самого термина X-Face, который затем стали продвигать как новую фирменную стилистику бренда. Впрочем, тогда, десять лет назад, мало кто мог предполагать, что столь смелые выштамповки на крыльях вскоре перекочуют на серийные «Лады».

Lada XRAY.

Два года спустя на том же автошоу дебютировал XRAY Concept 2, компанию которому составил седан Lada Vesta, выполненный в аналогичном стиле. Оба автомобиля имели уже почти серийный облик, и в нем была более отчетливо видна рука Маттина: чтобы понять это, достаточно сравнить силуэты второго «Икс-Рея» и концептуального кроссовера Volvo XC60 образца 2007 года, над которым в свое время также трудился англичанин. Конечно, габариты и пропорции сильно различались, поскольку серийный XRAY создавался не с нуля, а на базе хэтчбека Dacia Sandero второго поколения, известного в России под маркой Renault. Поэтому трехдверный кузов превратился в пятидверный, его габаритная высота увеличилась, а колеса уменьшились, и пресловутый Х-образный рельеф боковин был призван скрасить громоздкость кросс-хэтча.

Lada XRAY Concept.

Lada XRAY Concept 2.

Volvo XC60 Concept.

Окончательный вариант XRAY, внешне мало чем отличавшийся от второго концепта (самым заметным отличием стали более скромные задние фонари, придавшие еще больше сходства с Volvo), сделали из приподнятого Sandero Stepway. Но кузов разработали практически заново, с оригинальными дверными проемами и дополнительными окошками в задних стойках, и он получился немного большим по габаритам и массе, зато более жестким и с увеличенным объемом багажника. Существенно доработали и шасси: поставили новые амортизаторы, сзади расширили колею колес, впереди установили электрогидравлический усилитель рулевого управления вместо архаичного ГУРа. В интерьере почти ничто не напоминало Sandero, но было довольно много деталей, позаимствованных у «Весты», которая пошла в серию раньше.

Lada XRAY.

Окончательный вариант XRAY, внешне мало чем отличавшийся от второго концепта (самым заметным отличием стали более скромные задние фонари, придавшие еще больше сходства с Volvo), сделали из приподнятого Sandero Stepway. Но кузов разработали практически заново, с оригинальными дверными проемами и дополнительными окошками в задних стойках, и он получился немного большим по габаритам и массе, зато более жестким и с увеличенным объемом багажника. Существенно доработали и шасси: поставили новые амортизаторы, сзади расширили колею колес, впереди установили электрогидравлический усилитель рулевого управления вместо архаичного ГУРа. В интерьере почти ничто не напоминало Sandero, но было довольно много деталей, позаимствованных у «Весты», которая пошла в серию раньше.

Lada XRAY Sport Concept.

Кстати, именно XRAY стал первой моделью, получившей 1,8-литровый агрегат в базовом 122-сильном варианте, помимо 1,6-литровых моторов, вазовского и французского. А первым носителем коробки-вариатора стал XRAY Cross, вышедший на рынок в конце 2018 года. Он получил увеличенный дорожный просвет, что как раз и позволило поставить новую коробку, — на обычный хэтчбек она не подошла по компоновочным соображениям. Кроме того, автомобиль обзавелся новыми передними сиденьями от Renault Kadjar и Nissan Qashqai, переработанной передней подвеской с элементами от «Весты» и рулевым механизмом с электрическим усилителем и регулировкой колонки в двух направлениях.

Автоматической коробки передач (если не считать таковой нехитрый «робот» с одним сцеплением) XRAY так и не получил, а кросс-версию подвело отсутствие полноприводной трансмиссии, о разработке которой довольно долго ходили слухи, не имевшие под собой оснований. Ведь для этого нужно было бы либо заново создавать независимую заднюю подвеску, которая не была предусмотрена для Sandero и «Логана», либо как-то приспосабливать узел от родственного Renault Duster, что приблизило бы стоимость машины к более крупному кроссоверу французского бренда, сделав ее неконкурентоспособной. Поэтому разработчики ограничились системой Ride Select, позволяющей менять режимы работы ездовой электроники в зависимости от условий движения.

Lada XRAY.

Дальнейшая судьба «Икс-Рея» стояла под вопросом еще до начала нынешних неприятностей. Sandero сменил поколение в Румынии, переехав на платформу CMF-B, и то же самое планировалось сделать в Тольятти, то есть пришлось бы собирать на одном конвейере модели с разной агрегатной базой. Сейчас, когда ситуация радикально поменялась, на первый план вышла степень локализации, самая низкая среди вазовских моделей, и отставка XRAY выглядит логичной вдвойне. Впрочем, свято место пусто не бывает: уже озвучены планы разработки нового кроссовера на базе «Весты», и, скорее всего, это будет такой же переднеприводный кросс-хэтч с укороченным задним свесом и шасси, частично позаимствованным у XRAY Cross. Особую пикантность ситуации придают слухи о том, что на «Ладу» может вернуться 57-летний Стив Маттин.