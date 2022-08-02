Внедорожник Стрела: куда нацелен российский Хаммер?

Разработчики проекта внедорожника на агрегатах ГАЗ заявляют о серьезных намерениях по его реализации. Попробуем разобраться, каковы реальные перспективы «Стрелы».

Еще год назад на армейском форуме дебютировал этот автомобиль, разработанный в том же молодежном конструкторском бюро при МГТУ им. Баумана, что и спортивный родстер «Крым», который доводят до ума десятый год. Тогда возникла некоторая путаница с названиями, так как «Стрелой» уже назвали бронеавтомобиль, созданный вполне взрослыми специалистами компании ВПК, известной моделью «Тигр».

Внедорожник «Стрела».

Военная новинка позиционируется как более компактная и легкая альтернатива «Тигру», в то время как ее гражданская тезка, как оказалось, даже превосходит его по некоторым параметрам. В частности, молодежная «Стрела» имеет колесную базу 3450 мм, габаритную длину 5300 мм, ширину 2350 мм и высоту 1995 мм при обычных двух рядах сидений в салоне. Больше всего впечатляет именно ширина: она чуть ли не на полметра больше, чем у ульяновского «Патриота», которому «Стрелу» прочат в конкуренты. Во дворах и на парковках такой машине будет, мягко выражаясь, тесновато, ведь даже американский Hummer H1, которым явно вдохновлялись дизайнеры, немного уже.

Варианты дизайна «Стрелы».

Варианты дизайна «Стрелы».

Варианты дизайна «Стрелы».

Варианты дизайна «Стрелы».

Кстати, изначально рассматривались разные варианты оформления, главным же ограничителем фантазии разработчиков являлась унификация с «Газелью». У нее позаимствована основная часть кабины, включая передние стойки, ветровое стекло, переднюю часть крыши и частично двери, но их наружные панели изготовлены заново, благо простая форма не требует штампового оборудования. Капот, откидывающийся вперед вместе с передними крыльями и фарами, выклеен из стеклопластика, как и задняя часть кузова с бортом, открывающимся вниз. Это сделано явно ради унификации с пикапом — такой вариант тоже запланирован, хотя для универсала при такой ширине более уместными были бы вертикальные створки. Разумеется, пластиковые — и расширители колесных арок, прикрывающие колеса с зубастыми покрышками, установленные через проставки ради увеличения колеи.

Внедорожник «Стрела».

Этим переделки шасси не ограничились: газелевскую раму существенно перекроили, чтобы расположить ниже двигатель, 2,8-литровый турбодизель Cummins китайского производства. Модуль независимой передней подвески, позаимствованный у «Газели NN» и будущего «Соболя NN», уехал на 30 сантиметров вперед, благодаря чему силовой агрегат оказался фактически в базе. Для автомобиля заявлен 30-сантиметровый же дорожный просвет, но визуально он скромнее, да и столь длинная база не способствует выдающейся геометрической проходимости. Но главное — у «Стрелы» только задний привод: разработчики обещают и полный, как только появится аналогичная версия нового «Соболя», но с компоновкой могут быть проблемы, а габаритная высота модификации «4х4» явно превысит два метра. Говорят и о новой автоматической коробке передач газовской разработки в качестве альтернативы «механике», хотя и тут есть нюанс: такой «автомат» действительно есть, но он разрабатывался не для «Газели», а для среднетоннажной коммерческой техники.

Внедорожник «Стрела».

По словам разработчиков, демонстрационный образец не является прототипом серийной модели, несмотря на совершенно реальный интерьер с передней панелью от «Газели Next», любовно обтянутой алькантарой. Очень многое придется дорабатывать, и прежде всего хотелось бы посоветовать сделать более вменяемыми габариты автомобиля, поставив мосты от «Соболя» без переделок. Это наверняка повредит имиджу, но позволит уверенно себя чувствовать не только в лесу или на грунтовке, но и в городских условиях, приблизив параметры «Стрелы» к полузабытому экспериментальному внедорожнику «Атаман-Ермак», сделанному на ГАЗе четверть века назад. Он насчитывал 5,06 метра в длину и 1,91 метра в ширину при колесной базе 3,1 метра, вмещая при этом до десяти человек. Правда, «Ермак» вышел довольно неуклюжим, поскольку был унифицирован по кабине с большими грузовиками, и в серию так и не пошел.

ГАЗ-230810 «Атаман-Ермак».

Главный вопрос — цена, и авторы «Стрелы» называют довольно оптимистичную цифру в два миллиона рублей. При этом, по их же словам, она достижима в идеале, при отлаженном серийном производстве и поставках газовских компонентов по внутренним ценам. Однако многие оригинальные детали, как и у того же «Крыма», не приспособлены для массового выпуска, а единичное производство всегда трудоемко и дорого. К тому же какой резон ГАЗу снабжать запчастями по себестоимости производителя машин, которые могут составить конкуренцию будущему полноприводному «Соболю», обладающему примерно тем же набором потребительских качеств? Скорее всего, перед нами просто еще один тренажер, на котором оттачивают профессионализм молодые инженеры, столь необходимые сегодня российскому автопрому, фактически начинающему с нуля.