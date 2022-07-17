От «Москвича» до «Ленд Ровера». На чем ездили сотрудники ГАИ в 90-е

Всем нам иногда хочется повспоминать о былых временах.

Это касается и старого автотранспорта — как своего личного, так и общественного. И не только: помимо прочего, ностальгию могут вызывать и автомобили Госавтоинспекции, ведь они часто попадаются водителям на глаза и автоматически обращают на себя внимание. Только представьте себе стоящую на обочине вазовскую «шестерку» с мигалками и инспектора с радаром-«феном» в руках. Навевает определенные воспоминания, не правда ли?

С чего все начиналось

В 20-е годы XX века из-за увеличения количества автотранспорта в Советском Союзе возникла необходимость в нормальной организации дорожного движения. Говоря проще — машин становилось все больше, и потребовались регулировщики, которые могли бы как-то контролировать обстановку на дорогах. Никакой автоинспекции в стране еще не существовало. Подразделения с простым и понятным названием — отдел регулирования уличного движения (ОРУД) — создавались в «обычной» милиции. Интересно, что сами регулировщики служебные автомобили в свое распоряжение не получали и передвигались на мотоциклах и даже велосипедах.

Советская ГАИ. Фото motor.ru motor.ru

Советская ГАИ

В тридцатые отделов регулирования для решения всех задач стало не хватать. В итоге появилась знакомая всем российским водителям ГАИ. Сначала она была частью не милиции, а НКВД. Кстати, сами ОРУД из милиции не пропали: своих регулировщиков в ГАИ не было. Сотрудники ОРУД продолжили заниматься регулировкой движения, на ГАИ НКВД же были возложены более сложные функции — от учета транспорта до борьбы с аварийностью и хищениями. Объединили две службы уже потом.

Гаишники тоже получили не машины, а мотоциклы. Считается, что первые автомобили попали на гаишную службу только после Великой Отечественной войны — это были «демобилизованные» из армии модели ГАЗ, а также небольшое число трофейных машин. И лишь в конце пятидесятых в СССР стали производить специальные 21-е «Волги» с немного более мощными, чем у серийных авто, двигателями. В народе их прозвали «догонялками».

А дальше гаишный автопарк становился все разнообразнее. В ГАИ шли вновь появляющиеся в стране модели: «Москвичи», «Жигули», позже — «Самары». «Волги» тоже продолжали служить, только теперь уже 24-е. Использовались в ГАИ и УАЗы — хотя даже советские легковушки догнать на них было, мягко говоря, затруднительно. Встречались и РАФы — советские микроавтобусы, которые делались в Латвии.

Но это еще не всё. Очень-очень редко, но приобретались для службы в автоинспекции и иномарки. И не только чехословацкая Tatra 613, но и авто таких производителей, как BMW и Mercedes-Benz. Такие машины были быстрее, чем советские автомобили, поэтому их можно было успешно использовать для преследования. Ну, и для сопровождения правительственных колонн, конечно же. Правда, не совсем понятно, как в Советском Союзе решали вопросы с запчастями и расходниками для машин иностранного производства.

«Москвич-2141».

От «Москвича» до «Ленд Ровера»

И вот наступили девяностые. Железный занавес наконец пал. Появилась свободная торговля — в том числе и автомобилями. На просторы теперь уже бывших союзных республик массово приехали иномарки, казавшиеся тогда машинами из будущего: мощные двигатели, кондиционеры, «автоматы», гидроусилители, ABS и прочая электроника, не говоря уже о качестве сборки и надежности. Доехали некоторые иномарки и до ГАИ: в инспекции тоже стали появляться импортные автомобили. Теперь это были уже не единичные экземпляры, и число их постепенно росло. Советские и российские машины, впрочем, тоже никуда не делись, да оно и понятно.

Кстати сказать, в 2014 году здесь произошел небольшой откат назад. Российским государственным организациям запретили закупать импортные автомобили! Полицию вообще и ГИБДД в частности этот запрет тоже коснулся. Правда, относится это именно к импортируемым машинам, а вот автомобили зарубежных марок, собираемые в РФ, никто, слава богу, не запрещал. Впрочем, все это — уже другая эпоха и, как говорится, совсем другая история.

Итак, в последнем десятилетии XX века в российской ГАИ машины были очень и очень разными. Самыми распространенными все еще оставались те же «Лады» — «Жигули» и «Самары». А в провинции можно было встретить инспектора и на «Москвиче-2140». Колоритно, да. Более новые «Москвичи» — 2141, с передним приводом — в инспекции также присутствовали. Но было их меньше, чем «Лад».

Когда ВАЗ запустил производство десятого семейства, эти «Лады» тоже попали в ГАИ. И хотя сейчас такая техника кажется, скажем так, примитивной и устаревшей, тогда она на фоне остальных моделей АвтоВАЗа смотрелась относительно неплохо, да и оснащение у нее было уже чуть-чуть побогаче, а динамика — немного лучше.

Любопытно, что использовались инспекторами и вазовские «Нивы» — те самые, которые сейчас называются Niva Legend. Проходимость у них всегда была довольно хорошей, только вот для погонь внедорожники, да еще с весьма слабыми двигателями, подходили очень плохо. Про комфорт же лучше не вспоминать вообще.

Ford Crown Victoria. motor.ru

Из иномарок довольно много было в российской ГАИ шведских Volvo — а именно Volvo 240 и 850. Эти седаны прослужили в инспекции долго. Говорят, что их можно было встретить аж до 2010-х годов! Что же, надежность у «Вольво» всегда была на высоте.

В Санкт-Петербурге и особенно в Москве имелись на службе автомобили и посерьезнее. Те же «БМВ» и «Мерседесы» — применялись они, конечно, не для банального патрулирования улиц, а, к примеру, для сопровождения правительственных кортежей. Кто из москвичей не видел колонну черных представительских седанов и больших внедорожников, мчащихся за гаишным «БМВ» с включенными мигалками? Есть, впрочем, информация, что и в некоторых провинциальных городах встречался в автоинспекции немецкий премиум — только в гораздо меньших количествах.

Кстати, импортные внедорожники в ГАИ тоже были. Тут можно вспомнить, в частности, Land Rover Discovery. Что примечательно, встречались они и в глубинке — например в Сибири. Возможно, в некоторых местах России использование джипов действительно было оправданным. Да, на нормальной дороге внедорожники вряд ли смогли бы догнать какой-нибудь Mercedes-Benz AMG, но для преследования наиболее распространенных тогда машин — то есть «Москвичей», «Лад» и «Волг» — их возможностей хватало с огромным запасом. Говорят, что для инспекторов получить подобную служебную машину было огромным счастьем.

Стоит упомянуть и два знаменитых американских седана: Chevrolet Caprice и Ford Crown Victoria. Эти замечательные и колоритные автомобили активно использовались и в полиции Соединённых Штатов. Благодаря чему много-много раз попадали в голливудские фильмы в ролях, собственно, полицейских машин. Оба авто отличались мощными движками, а также просто невероятными надежностью, прочностью и живучестью, поэтому для полицейской службы подходили отлично. Кстати, Crown был рамным — напомним, речь сейчас идет не о внедорожнике, а о седане!

А еще на службе состояли простые бюджетные Daewoo Nexia. Напомним, эти седаны представляли собой, по сути, «Опели Кадеты» из восьмидесятых годов с другим шильдиком.