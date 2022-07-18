Honda CR-V 2023: хорошего кроссовера должно быть много

В США официально представлено новое поколение одного из самых популярных в мире кроссоверов, шестое по счету. CR-V вырос во всех смыслах, сохранив при этом традиционное родство с Honda Civic.

В 1995 году первый CR-V, построенный на платформе Civic пятого поколения, стал одним из основоположников сегмента кроссоверов, хотя тогда еще не существовало даже такого термина. С тех пор автомобиль неоднократно менял имидж, но почти не рос в прямом смысле: за два десятилетия с лишним (пятое поколение дебютировало в 2016-м) он стал всего на 8 сантиметров длиннее. Теперь же за один шаг габаритная длина (4694 мм) увеличилась почти на 7 см, хотя ширина (1864 мм) и высота (1692 мм), опять же, остались практически на прежнем уровне. При этом по длине колесной базы, 2700 мм, новый CR-V сравнялся с Honda Pilot первого поколения, что породило слухи о том, что он получит третий ряд сидений, как, например, схожий по габаритам Mitsubishi Outlander.

Honda CR-V 2023. Фото netcarshow.com netcarshow.com

Однако для американской спецификации многоместная версия пока не подтверждена, в отличие от китайского варианта, рассекреченного чуть раньше. Ведь визуальный акцент теперь делается не столько на функциональность, сколько на брутальность облика: линии стали более резкими и строгими, передние стойки «уехали» назад, а капот, соответственно, удлинился и стал почти горизонтальным. Пойдя в русле мейнстрима, дизайнеры «Хонды» избавились от имиджа минивэна, свойственного прежним поколениям CR-V, одновременно обеспечив стилистическое родство с нынешним Civic, особенно в дизайне интерьера. Многие детали вроде рулевого колеса, блока климат-контроля с физическими ручками и оригинальных дефлекторов климатической системы просто позаимствованы напрямую, хотя центральная консоль все же оформлена иначе.

Впрочем, разработчики все же не забыли о практичности: они рапортуют о прибавке запаса пространства в ногах пассажиров на втором ряду сидений, а центральный бокс-подлокотник емкостью 9 литров называют самым большим в сегменте. С другой стороны, семидюймовой цифровой панелью приборов и девятидюймовым мультимедийным планшетом в топ-версии сегодня мало кого удивишь. Равно как и множеством электронных ассистентов, включая системы удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и помощи при спуске, — она, кстати, появилась на CR-V впервые. Облегчат жизнь любителям бездорожья и модернизированная система полного привода, способная передавать на заднюю ось до 50 процентов тяги, и селектор выбора режимов движения с новым пресетом Snow.

Honda CR-V 2023. netcarshow.com

Модернизации подверглось и «железо», но принципиальных изменений платформа не претерпела. На 15 процентов увеличившаяся жесткость кузова вкупе с новыми подрамниками независимой подвески (спереди — McPherson, сзади — многорычажной) и перенастроенным рулевым механизмом с электрическим усилителем позволили повысить и точность управления, и ездовой комфорт, уверяет производитель. Даже размерность колес стала более «взрослой»: в базе они 18-дюймовые, в дорогих версиях, отличающихся более агрессивным обвесом, — 19-дюймовые. Такие кроссоверы будут только полноприводными, в то время как для модификаций попроще базовым, как и прежде, останется передний привод.

Не претерпела принципиальных изменений и линейка силовых агрегатов. В базе американцам предложат 1,5-литровый турбомотор мощностью 193 л.с. в блоке с вариатором, опционно — гибридную установку i-MMD с суммарной отдачей 207 л.с., не имеющую коробки передач. Старт и разгон такого кроссовера происходят на чистой электротяге, а двухлитровый атмосферник подключается к ведущим колесам напрямую лишь по достижении определенной скорости. Подобные варианты есть у многих моделей «Хонды», а в Европе пятый CR-V продается исключительно в гибридной версии, и такая ситуация, судя по всему, сохранится. До России новинка доберется едва ли, зато в Северной Америке, где модель чрезвычайно востребована, ее будут выпускать на трех заводах.Дмитрий Юрасов